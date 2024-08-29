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الرياضة

مدرب الهلال يرفض «قيد» نيمار!

مدرب الهلال يرفض «قيد» نيمار!
29 أغسطس 2024 08:59

 
الرياض (د ب أ)

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يخطط البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، لإسقاط اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة الفريق بشكل مؤقت، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي عبر برنامج «برا 18» على قناة «إس إس سي»، إن مدرب الهلال يدرس إسقاط اسم نيمار من الفريق، على أن تتم إعادته، خلال الفترة الشتوية القادمة.
وأضاف الحميدي أن جيسوس يسعى من خلال هذا القرار للإبقاء على اللاعب رينان لودي، لكن حسم القرار سيتوقف على التقرير الطبي الخاص بنيمار.
ومن المقرر أن يحسم التقرير الطبي خلال اليومين القادمين مدى جاهزية نيمار لخوض المباريات، حيث أنه حال تم إرجاء عودته فإن جيسوس قد يتخذ قراره بإبعاد اللاعب البرازيلي بشكل مؤقت. كان الهلال حقق فوزاً صعباً على ضيفه ضمك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما، لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

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