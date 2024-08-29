أتلتيكو مدريد يسقط في «الفخ»!



مدريد (أ ف ب)



سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي مع ضيفه إسبانيول، في المرحلة الثالثة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، في حين حصد إسبانيول أول نقطة له هذا الموسم.

ارتأى مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييجو سيميوني إراحة مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، وأجلسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، وأشرك في خط الهجوم الثنائي الوافد حديثاً إلى صفوف الفريق الأرجنتيني خوليان ألفاريز والنرويجي ألكسندر سورلوث.

أهدر لاعبو أتلتيكو فرصاً عدة في الشوط الأول، وفي مطلع الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف عبر رودريجو ريكيلمي «54»، لكن الحكم لم يحتسبه، بعد الاحتكام إلى تقنية الحكم المساعد «الفار».

وشهد مطلع الشوط الثاني مشاركة جريزمان بدلاً من ألفاريز الذي انتقل بصفقة كبيرة بلغت نحو 85 مليون يورو من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن الأول لم ينجح بدوره في إيجاد الطريق نحو المرمى.

وحقق أتلتيك بلباو، خامس الموسم الماضي، فوزه الأول بتغلبه على ضيفه فالنسيا 1-0، وبعد اكتفائه بالتعادل افتتاحاً على أرضه أمام خيتافي 1-1، سقط النادي الباسكي في المرحلة الثانية أمام برشلونة 1-2، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز الأول للموسم الجديد، بفضل هدف سجله في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، عبر بينيات برادوس بكرة رأسية، بعد عرضية من أوسكار دي ماركوس.

في المقابل، واصل فالنسيا، تاسع الموسم الماضي، بدايته السيئة جداً بتلقيه هزيمة ثالثة توالياً للمرة الأولى في مستهل الموسم، منذ 2016-2017، بعدما خسر قبلها أمام برشلونة 0-2، ثم سلتا فيجو 1-3.

وعاد ليجانيس من ملعب بلد الوليد بنقطته الخامسة، بالتعادل معه من دون أهداف، ليصبح في المركز الرابع موقتاً.

وسقط ريال سوسيداد على أرضه أمام ألافيس 1-2، وتأثر سوسيداد بطرد مهاجمه الدولي ميكل أويارسابال في الدقيقة 39 بالبطاقة الحمراء.

فيما تأجلت مباراة ريال بيتيس وضيفه خيتافي نتيجة انشغال الأول بإياب الملحق المؤهل لدور المجموعات من مسابقة «كونفرنس ليج»، حيث يستضيف هيرنيك الأوكراني، بعدما فاز ذهاباً 2-0.