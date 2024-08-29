ديوكوفيتش وسابالينكا ضد «المعاناة» في «فلاشينج ميدوز»!

نيويورك (أ ف ب)



بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، والأميركية كوكو جوف الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، من دون عناء في يوم حار ورطب، غابت خلاله المفاجآت، باستثناء انتهاء مشوار التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة ويمبلدون عند الدور الثاني.

وحسم ديوكوفيتش، المصنف ثانياً والساعي للاحتفاظ باللقب، وتعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب الكبرى ورفعه إلى 25، تأهله إلى الدور الثالث للمرة الثامنة عشرة، من أصل 18 مشاركة، من دون أن يكمل مباراته مع مواطنه لاسلو دييري الذي انسحب في بداية المجموعة الثالثة، حين كان متخلفاً 0-2، وذلك بعدما خسر المجموعتين الأوليين 4-6 و4-6.

وفي يوم حار جداً دفع باللاعبين واللاعبات إلى شرب الكثير من المياه، ما تسبب بمشاكل في المعدة عند البعض، رفع ابن الـ37 عاماً عدد انتصاراته في البطولة الأميركية التي فاز بلقبها أربع مرات حتى الآن «2011 و2015 و2018 و2023»، إلى 90 مباراة، لكن ذلك لم يتحقق من دون أن يقلق محبيه، إذ طلب تدخل المعالج الفيزيائي بعد المجموعة الأولى، بسبب أوجاع في خاصرته.

وبات ديوكوفيتش أول لاعب يحقق 90 انتصاراً أو أكثر في كل من البطولات الأربع الكبرى، لكنه كان يفضل أن تنتهي المباراة بشكل مختلف، قائلاً «لا تريد أن ترى انسحاباً، تعرض لاسلو لإصابة أجبرته على الابتعاد عن الملاعب لفترة، وهو يعاني منذ حينها لاستعادة مستواه».

وتابع الفائز بذهبية فردي الرجال في أولمبياد باريس، والباحث عن لقبه الكبير الأول، منذ تتويجه بالبطولة الأميركية العام الماضي «إنه لاعب جيد لاسيما في هذه الظروف، المجموعة الثانية كانت قريبة منه، لأنه كان متقدماً 4-2، لا أعرف إذا كان فوزي بالمجموعة الثانية زاد الحِمل عليه».

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور التالي الأسترالي أليكسي بوبيرين الذي تغلب بدوره على الإسباني بدرو مارتينيز بسهولة 6-2 و6-4 و6-0.

وسبق للصربي أن تواجه مع بوبيرين، الفائز هذا الشهر بلقب دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة، في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة والدور الثالث لبطولة ويمبلدون، حيث احتاج إلى أربع مجموعات لتخطيه.

وبلغ الدور الثالث أيضاً الألماني ألكسندر زفيريف الرابع والروسي أندري روبليف السادس، بفوزهما على الفرنسيين ألكسندر مولر 6-4 و7-6 و6-1 وأرتور ريندركنيش 4-6 و5-7 و6-1 و6-2 و6-2 توالياً.

ويلتقي زفيريف الذي بلغ النهائي في فلاشينج ميدوز عام 2020، مع الأرجنتيني مارتن ايتشيفيري في الدور التالي، فيما يلعب روبليف الذي احتاج إلى 4 ساعات و6 دقائق، لحجز بطاقته إلى الدور الثالث للمرة السادسة توالياً، مع التشيكي ييري ليهيتشكا.

وتأهل أيضاً النرويجي كاسبر رود الثامن ووصيف بطل 2022، بفوزه على الفرنسي جايل مونفيس 6-4 و6-2 و2-6 و7-6 ، والبلغاري جريجور ديميتروف التاسع، بفوزه على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-1 و6-1 و7-6، والأميركي تايلور فريتز الثاني عشر، بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-3 و7-6 و6-1.

وعند السيدات، لم تجد سابالينكا، المصنفة ثانية ووصيفة البطلة، أي صعوبة ببلوغ الدور الثالث للمرة الرابعة توالياً، وذلك بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-3 و6-1 في ساعة ودقيقة فقط.

وقالت سابالينكا، الفائزة بلقب أستراليا المفتوحة في نسختيها الأخيرتين، إنها دفعت نفسها «إلى المحافظة على تركيزي منذ النقطة الأولى حتى الأخيرة، والحرص على عدم البقاء في الملعب لساعات»، لاسيما في ظل الحرارة والرطوبة المرتفعتين.

وتلتقي سابالينكا في اختبارها التالي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الفائزة بدورها على الأميركية إيفا يوفيتش 4-6 و6-4 و7-5.

وعلى غرار وصيفتها، لم تجد جوف الثالثة وحاملة اللقب صعوبة في حجز بطاقتها، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا 6-4 و6-0 في ساعة و20 دقيقة، لتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الفائزة على مواطنتها أنهيلينا كالينينا بسهولة أيضاً 6-1 و6-2.

كما تأهلت الصينية كينوين جينج، المصنف سابعة الفائزة بذهبية فردي السيدات في أولمبياد باريس، بفوزها على الروسية إيريكا أندرييفا 6-7 و6-1 و6-2.

وكانت كرايتشيكوفا، المصنفة ثامنة وبطلة النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، أبرز الضحايا، بعدما انتهى مشوارها عند الدور الثاني بخسارتها أمام الرومانية المغمورة والمتأهلة من التصفيات إيلينا-جابرييلا روسيه 4-6 و5-7 .

وكانت كرايتشيكوفا بلغت ربع النهائي في فلاشينج ميدوز عام 2021، بعد أن فازت في العام ذاته ببطولة رولان جاروس، محرزة باكورة ألقابها الكبيرة.

أما روسيه «26 عاماً»، المصنفة 122 عالمياً، فلم يسبق لها تخطي الدور الثاني في أي من بطولات الجراند سلام، وتلتقي في الدور التالي مع الإسبانية باولا بادوسا الفائزة على الأميركية تايلور تاونسند 6-3 و7-5

وحيت روسيه والدها أدريان الذي جاء لمشاهدتها للمرة الأولى في فلاشينج ميدوز بقولها «لا شك أن حضور والدي جلب الحظ لي».