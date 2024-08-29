يوفنتوس.. «صفقة جديدة» في «الميركاتو الصيفي»



روما (أ ف ب)



حسم يوفنتوس، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد تياجو موتا، رسمياً صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي تون كومباينرس، قادماً من منافسه المحلي أتالانتا.

وكتب يوفنتوس في صفحته على موقع «أكس» أن «الأمر تم، لقد حصل، الانتظار الطويل انتهى»، مع صورة للهولندي بقميس «السيدة العجوز».

وفي موقعه الرسمي، كتب يوفنتوس «بات تون كومباينرس رسمياً لاعباً جديداً في يوفنتوس، حيث وقع لاعب الوسط البالغ 26 عاماً عقدا لخمسة أعوام حتى 30 يونيو 2029».

وتابع في بيان تفصيلي «توصل نادي يوفنتوس إلى اتفاق مع نادي أتالانتا لشراء حقوق تسجيل اللاعب تون كوبماينرس بشكل نهائي مقابل 51.3 مليون يورو، يتم دفعها على أربع سنوات مالية، مع إضافة تكاليف أخرى تصل إلى 3.4 مليون يورو».

وختم «علاوة على ذلك، من المتوقع تقديم مكافآت تصل إلى 6 ملايين يورو حداً أقصى عند تحقيق المزيد من أهداف الأداء».

وكان الهولندي الذي خاض 21 مباراة بألوان منتخب بلاده منذ 2020، من الأهداف الرئيسة ليوفنتوس هذا الصيف في صفقة أرادها اللاعب بشدة، ما دفعه إلى رفض خوض التمارين مع أتالانتا، وغاب بالتالي عن مبارياته الثلاث ضد ريال مدريد الإسباني في الكأس السوبر الأوروبية 0-2، وليتشي 4-0 وتورينو 1-2 في المرحلتين الأوليين من الدوري الإيطالي.

ودافع كومباينرس عن ألوان أتالانتا منذ 2021، بعدما انضم إليه من ألكمار مقابل 14 مليون يورو، وخاض معه 129 مباراة في جميع المسابقات، مسجلاً 29 هدفاً مع 15 تمريرة حاسمة.

وكان يوفنتوس من الأكثر الفرق الإيطالية نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفي، بضمه لاعب الوسط البرازيلي دوجلاس لويز من أستون فيلا الإنجليزي، الفرنسي كيفرين تورام من نيس، الظهير الكولومبي خوان كابال من هيلاس فيرونا، الحارس ميكيلي دي جريجوريو من مونزا، الجناح الأيمن الأرجنتيني نيكو جونزاليس من فيورنتينا، الظهير الأيمن البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو من بورتو وقلب الدفاع الفرنسي بيار كالولو من ميلان.

لكن في المقابل، خسر الكثير من اللاعبين أبرزهم الفرنسي أدريان رابيو الذي وصل إلى نهاية عقده، الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي اعتزل اللعب، المدافع البرازيلي أليكس ساندرو والمهاجم مويز كين، إضافة لفيديريكو كييزا الذي سافر إلى إنجلترا للتوقيع مع ليفربول، بعد قرار موتا باستبعاده عن الفريق لأنه لا يدخل في حساباته.

ويسعى فريق «السيدة العجوز» لاستعادة مكانته، بعدما اكتفى في المواسم الأربعة الأخيرة بمشاهدة إنتر «مرتان» وميلان ونابولي تتوج باللقب الذي احتكره طيلة تسعة مواسم بين 2012 و2020.

وبدأ «البيانكونيري» حقبة ما بعد المدرب ماسيميليانو أليجري بشكل جيد بفوزه بمباراتيه الأوليين في الدوري على كومو وفيرونا بنتيجة واحدة 3-0.