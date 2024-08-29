سان جيرمان يُعير موكييلي إلى ليفركوزن



باريس (أ ف ب)



أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، إعارة ظهيره الأيمن نوردي موكييلي إلى باير ليفركوزن الألماني، في عملية انتقال لا تتضمن خيار الشراء.

وكان موكييلي انتقل الى فريق العاصمة الفرنسية عام 2022، بعقد مدته 5 سنوات، لكنه فشل في فرض نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، لا سيما في ظل الإصابات المتكررة التي تعرض لها.

وتُوج موكييلي في صفوف سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي مرتين عامي 2023 و2024، إلى جانب كأس فرنسا عام 2024، ويحاول إعادة إطلاق مسيرته مع بطل ألمانيا، ويستطيع موكييلي، اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب، ولكن أيضاً في مركز الظهير الأيمن.

ويعود موكييلي بالتالي إلى الدوري الألماني، بعد أن دافع عن ألوان نادي لايبزج من 2018 إلى 2022.