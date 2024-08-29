«أبوظبي الرياضي» يواجه النصر في «آسيوية السيدات»

أبوظبي (الاتحاد)

يطمح فريق أبوظبي الرياضي لحجز بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية في دوري أبطال آسيا للسيدات، عندما يقابل النصر السعودي في الجولة الثالثة والحاسمة من تصفيات الدور التمهيدي السبت المقبل، ويقام اللقاء المرتقب في استاد النصر بالعاصمة السعودية الرياض في الثامنة والربع مساءً.

ويكتسب اللقاء الختامي الحاسم بين الفريقين المتصدرين أهمية خاصة، بعد فوز أبوظبي الرياضي على مياوادي الميانماري بهدف اللاعبة البديلة فاطمة المرزوقي، وهو الفوز الثاني لممثل كرة القدم الإماراتية النسائية في تصفيات المجموعة الأولى، بينما حقق النصر بدوره فوزه الثاني كذلك على حساب يونج إيلفانتس من لاوس بنتيجة 3- صفر على استاد جامعة الملك سعود في الرياض «الأول بارك»، وسجلت الأهداف الفرنسية من أصول جزائرية لينا بوساحة والكونغولية الجديدة الخطيرة روث كيبوي في الدقيقتين 37 و39، وأضافت المهاجمة التنزانية المتميزة كلارا لوفانجا الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وبفوزه رفع النصر رصيده الى 6 نقاط دون أن تهتز شباك مرماه في المباراتين، متصدراً ترتيب المجموعة بفارق الأهداف من «أبوظبي الرياضي»، ليبقي الحسم وانتزاع بطاقة التأهل الآسيوية بعد قمة السبت.