«يخلق من الشبه سابالينكا».. طفلة تخطف جماهير أميركا المفتوحة



نيويورك (رويترز)

هيمنت أرينا سابالينكا على مباراتها في الدور الثاني لبطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» أمس الأربعاء، بينما فازت واحدة من أصغر مشجعيها بقلوب مشجعي التنس في كل مكان، من خلال ارتداء ملابس تشبه نجمتها المفضلة، وهتفت الطفلة، التي كانت ترتدي قميص نايكي باللون الفوشيا، وتحمل وشم نمر مؤقتاً على ساعدها الأيسر، لسابالينكا بقوة، خلال فوزها 6-3 و6-1 في ملعب لويس أرمسترونج.

وقالت سبالينكا ضاحكة: «نظرت لأعلى ورأيت على الشاشة الكبيرة، تشبه نسخة مصغرة مني. كان الأمر لطيفاً للغاية، إنه حافز كبير للاستمرار وإلهام الجيل الشاب. هذا هو الهدف الرئيس. كانت تلك لحظة رائعة للغاية».

بعد المباراة، هرعت سابالينكا للطفلة التي قدمت للاعبة روسيا البيضاء لعبة على شكل نمر. تستمد سبالينكا الإلهام من وشم النمر الذي قالت إنه يذكرها بالقتال دائماً حتى النهاية.

والتقط الثنائي الصور معاً، وحرصت سابالينكا على التقاط بعض الصور باستخدام هاتفها الخاص، وقالت للصحفيين «كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شخصاً يرتدي نفس ملابسي ،ولديه وشم صغير ونمر صغير. كم هو لطيف هذا؟»

لم تكن سابالينكا وحدها التي سُحرت بمشابهتها الصغيرة، ونشرت بطولة أميركا المفتوحة على حسابها في موقع إكس مقطع فيديو، قائلة: «توقفوا عما تفعلونه، لدينا لحظة البطولة».

وعلقت التونسية أنس جابر «لطيفة للغاية»، وتسعى المصنفة الثانية سبالينكا إلى مواصلة تقديم أداء جيد لجماهيرها من جميع الأعمار، عندما تواجه إيكاترينا ألكسندروفا في الدور الثالث غداً الجمعة.