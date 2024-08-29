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الرياضة

«رائد فضاء» يرفع العلم في افتتاح «بارالمبية باريس»

«رائد فضاء» يرفع العلم في افتتاح «بارالمبية باريس»
29 أغسطس 2024 12:04

 
لندن (د ب أ)

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حمل رائد الفضاء البريطاني جون ماكفال العلم البارالمبي، في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في باريس.
وشارك ماكفال مع البحار الفرنسي داميان سيجوين، في حمل العلم البارالمبي، لتمثيل دورة الألعاب البارالمبية بأكملها، وليس دولة محددة.
وعلق ماكفال على قرار اختياره لرفع العلم البارالمبي، وأكد أنه «شعر بشرف كبير».
وأضاف، «أتشرف حقاً بوقوفي هنا، رياضياً بارالمبياً، ورائد فضاء احتياطياً من ذوي الإعاقة الجسدية، وأود التفكير في أن حضوري في حفل افتتاح هذا العام، في دوري الجديد في وكالة الفضاء الأوروبية، يشهد على نجاح الحركة البارالمبية وامتدادها وإرثها ويجسدها».
وتحول ماكفال إلى منافسات ألعاب القوى، عقب فقدان ساقه اليمنى في حادث دراجة بخارية في سن الـ 19، وفاز ماكفال بميدالية برونزية في سباق 100 متر في دورة الألعاب البارالمبية في بكين 2008، ثم أصبح طبيباً أخصائياً في الصدمات وجراحة العظام. 


 

فرنسا
باريس
دورة الألعاب البارالمبية
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