«الصدام المباشر» بين الكبار في الدوري الفرنسي



باريس (د ب أ)



يخوض باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وأبرز المرشحين لنيل لقب الموسم الجاري اختباراً صعباً، في الجولة الثالثة بالمسابقة التي ستبدأ الجمعة.

وتبدأ منافسات الجولة بلقاء يجمع أولمبيك ليون ضد ضيفه ستراسبورج، حيث يأمل ليون في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من «النفق المظلم»، بعدما بدأ الموسم بخسارتين في أول جولتين ليتذيل الترتيب مع ثلاثة أندية أخرى عجزت عن تحقيق الفوز في أول مباراتين، وهي أنجيه وبريست وسانت إيتيان.

ولن تكون مهمة أولمبيك ليون سهلة أمام ضيفه ستراسبورج الساعي بدوره أيضاً لمواصلة نتائجه الجيدة، بعدما جمع أربع نقاط في أول مباراتين.

وتقام يوم السبت ثلاث مباريات، حيث يحل أولمبيك مارسيليا ضيفاً على تولوز، وهو يأمل في العودة إلى «سكة الانتصارات»، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو دي تشيربي، وذلك بعدما تعثر الفريق بالتعادل 2-2 مع ضيفه ريمس، بعد فوز كاسح على بريست بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى.

ويبقى تولوز أيضاً أمام تحد آخر، عندما يلاقي مارسيليا، حيث يسعى لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، بعدما اكتفى الفريق بتعادلين في أول جولتين.

ويلتقي السبت أيضاً بريست ضد سانت إيتيان، في مواجهة بين الجريحين الذين خسرا في أول جولتين، وبدوره يسعى بريست لفوز معنوي على أرضه ووسط جماهيره، قبل فترة التوقف الدولي التي سيعقبها انطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مونبلييه، الذي اكتفى بنقطة واحدة في أول جولتين، لتجاوز كبوة الخسارة القاسية بسداسية أمام باريس سان جيرمان في المباراة الماضية، عندما يستضيف نانت المنتشي ببداية قوية، حيث حصد أربع نقاط في بداية المشوار، دون أن تهتز شباكه. وتختتم منافسات الجولة بخمس مباريات يوم الأحد المقبل، أقواها ليل ضد ضيفه باريس سان جيرمان، في مواجهة بنكهة دوري أبطال أوروبا بين فريقين سيلعبان في البطولة القارية الأبرز هذا الموسم.

ويخوض الفريقان اللقاء بشعار السعي وراء العلامة الكاملة للتربع على الصدارة، قبل فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، بعدما حصد كل منهما ست نقاط في أول جولتين.

وتختلف مواطن القوة بين الفريقين، حيث إن العملاق الباريسي يملك أقوى هجوم بتسجيله 10 أهداف، بينما خرج ليل بشباك نظيفة في أول جولتين، ليكون أقوى دفاع مع لانس وموناكو ونانت.

وبالدوافع نفسها يلتقي موناكو ضد ضيفه لانس، وكلاهما يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات، وتحقيق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، من أجل التربع على القمة.

وفي مواجهات أخرى أقل بريقاً، وبعيداً عن صراع المقدمة، يحل نيس ضيفاً على أنجيه، بينما يلعب ريمس ضد رين، ولوهافر ضد أوكسير، حيث تسعى الفرق الستة لتصحيح مسارها بعد بداية مخيبة في أول جولتين.