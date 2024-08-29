رونالدو يشكك في أهداف «الملك بيليه»: أنا أفضل هداف في تاريخ الكرة العالمية



أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ أن أطلق النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو «39 عاماً» مهاجم النصر السعودي قناته الخاصة على «يوتيوب»، والتي جمعت في أسبوع واحد أكثر من 50 مليون مشاهد، تحدث «الدون» عن أهدافه عبر مسيرته الكروية مع منتخب بلاده والأندية التي لعب لها «سبورتنج لشبونة ومانشستريونايتد وريال مدريد ويوفينتوس والنصر»، ووصل به الأمر إلى التشكيك في أرقام قياسية حققها الجوهرة السوداء الملك بيليه.

وكان رونالدو يتحدث من خلال قناته مع ريو فيرديناد صديقه وزميله السابق في مانشستر يونايتد، وقال إنه يرى أن انتقادات الصحف وهجومها عليه لكونه لم يظهر بالصورة المنتظرة منه ولم يسجل مع منتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024»، أمر طبيعي وعلق قائلاً: النقد والهجوم أسهل كثيراً مما نفعله، ونحن نعرف جيداً كيف تعمل الصحف، فإذا تحدث المرء بصورة جيدة لا تهتم الصحف به، أما إذا هاجمت وانتقدت فهذا هو المطلوب. وأضاف قائلاً: إذا تحدثت عن كريستيانو رونالدو ستجد الكلام في الصفحة الأولى في اليوم التالي وهذا أمر طبيعي لأنني اللاعب الأكثر متابعة في العالم.

وتابع رونالدو الفائز بخمس كرات ذهبية، قائلاً: الانتقادات تبقى دائماً، وهذا جزء من «بيزنس» كرة القدم، وبالنسبة لي ليست هناك مشكلة. واستطرد: نعم الانتقادات موجودة ولكن هناك شيء ينساه الناس، فهم يقولون إن رونالدو فشل ولكنني سرعان ما أعود وأكون موجوداً بقوة حتى لو فشلت مرة، فإنني أسجل في مرات كثيرة.

وتطرق رونالدو الذي سجل 130 هدفاً مع منتخب بلاده، إلى حديث الأرقام عن أهدافه وقال إنه أفضل هداف في تاريخ الكرة العالمية. ولكن حقيقة الأمر إنه ما زال بعيداً عن الرقم المسجل باسم الملك بيليه «1281هدفاً» وفقاً لإحصائيات وأرقام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا، بينما لم يسجل رونالدو إلا 899 هدفاً. هذا ما أوضحه له فرديناند. وهنا قال له رونالدو: الرقم القياسي الذي تتحدث عنه غير حقيقي لأن بين أهدافه أهداف محسوبة رغم أنها كانت في مباراة استعراضية أو للهواة.

وأكد رونالدو قائلاً: أطمح الوصول أولاً إلى الرقم 900 ثم 1000، ولكن هناك فارق بيني وبين الآخرين، من دون أن يذكر بيليه بالاسم، أنا أهدافي كلها موثقة بالفيديوهات، وعلى أية حال أنا أحترم الجميع. وعندما أبدى فرديناد دهشته لتلميح رونالدو إلى أن الرقم القياسي لبيليه ليس حقيقياً، رد عليه»الدون" ضاحكاً: إذا كنت تريد أهدافاً أخرى لي يمكنني أن أطلعك على أهداف في التدريبات.