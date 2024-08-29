الجمعة 30 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سفيان رحيمي: حسمت قرار التجديد للعين قبل «أولمبياد باريس»

سفيان رحيمي: حسمت قرار التجديد للعين قبل «أولمبياد باريس»
29 أغسطس 2024 12:46

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
انضمام كوادر تدريسية جديدة إلى جامعة أبوظبي


كشف سفيان رحيمي، عن أنه حسم قراره بالتجديد للعين، لفترة إضافية، وبعقد يمتد إلى «صيف 2028»، قبل انطلاق «أولمبياد باريس» الذي شهد تألق النجم المغربي، وقيادة منتخب بلاده إلى التتويج بـ «برونزية الأولمبياد».
ووجه رحيمي الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي، على ثقة سموه، والدعم الكامل الذي يجده منذ التحاقه بـ «الزعيم» عام 2021.
وأضاف: «أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير العيناوية الوفية في قادم المنافسات، وأتمكن من تقديم المستوى المطلوب من الجماهير».
وتطرق رحيمي عن علاقته بالعين، قائلاً: «منذ انضمامي للعين، وطموحاتي كبيرة مع النادي، وفي الموسم الماضي حققنا «الآسيوية»، وهذا الموسم هدفنا هو المنافسة على جميع الألقاب».
وأضاف: «جمهور العين الداعم الأول لي وللفريق، وأشكره على حضوره طوال السنوات الماضية، وأطالبه بالحضور الكبير هذا الموسم بسبب عدد البطولات التي ينافس عليها العين، ونعدهم بأننا سنقدم كل مطلوب لإسعاده».

دوري أدنوك للمحترفين
العين
المغرب
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
29 أغسطس 2024
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
29 أغسطس 2024
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
اليوم 11:28
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
الرياضة
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
اليوم 11:25
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©