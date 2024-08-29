سفيان رحيمي: حسمت قرار التجديد للعين قبل «أولمبياد باريس»



معتز الشامي (أبوظبي)



كشف سفيان رحيمي، عن أنه حسم قراره بالتجديد للعين، لفترة إضافية، وبعقد يمتد إلى «صيف 2028»، قبل انطلاق «أولمبياد باريس» الذي شهد تألق النجم المغربي، وقيادة منتخب بلاده إلى التتويج بـ «برونزية الأولمبياد».

ووجه رحيمي الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي، على ثقة سموه، والدعم الكامل الذي يجده منذ التحاقه بـ «الزعيم» عام 2021.

وأضاف: «أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير العيناوية الوفية في قادم المنافسات، وأتمكن من تقديم المستوى المطلوب من الجماهير».

وتطرق رحيمي عن علاقته بالعين، قائلاً: «منذ انضمامي للعين، وطموحاتي كبيرة مع النادي، وفي الموسم الماضي حققنا «الآسيوية»، وهذا الموسم هدفنا هو المنافسة على جميع الألقاب».

وأضاف: «جمهور العين الداعم الأول لي وللفريق، وأشكره على حضوره طوال السنوات الماضية، وأطالبه بالحضور الكبير هذا الموسم بسبب عدد البطولات التي ينافس عليها العين، ونعدهم بأننا سنقدم كل مطلوب لإسعاده».