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الرياضة

«خيول ياس» تخوض «التحدي العربي» في فرنسا

«خيول ياس» تخوض «التحدي العربي» في فرنسا
29 أغسطس 2024 13:30

عصام السيد (أبوظبي)

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تخوض خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحدي سباقات مربي «البريدرز» الخيول العربية الأصيلة الفرنسية للمهرات والأمهار في سن ثلاث سنوات فقط، الجمعة، في مضمار لاتست باشن آركشون الفرنسي.
ويتصدر المهر «مقبول» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أليكس بوشين ترشيحات «تحدي البريدرز» للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للأمهار في سن 3 سنوات فقط، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 50 ألف يورو.
وخاض «مقبول» المنحدر من نسل «أف البحر» والفرس «غالبة» سباق بري ييفس بلانتن لمسافة 2000 متر في تولوز، حل فيه في المركز الثالث بفارق ضئيل، قبل أن يذهب إلى الفوز بسباق بري دو لا آفاك لمسافة 1900 متر بمضمار لاتست.
ويمثل ياس لإدارة سباقات الخيل أيضاً، في السباق المهر «معتز»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، وحل ابن «منجز» في المركز الرابع، في سباق بري كوينتين الفاج دو بوزلس لمسافة 2000 متر في تولوز، قبل أن يذهب إلى الفوز بسباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بري نيزدور، لمسافة 1900 متر بمضمار لاتست.
وينافس على اللقب «مقاتل الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، الفائز بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بري تيدجاني، و«ألتو» لعبد الغني عبد الغني بطل بري كوينتين الفاج دو بوزلس.
وتخوض المهرة «هوالا» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة أورتيز مندزابل «تحدي البريدرز» للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للمهرات في سن 3 سنوات فقط، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 50 ألف يورو، وتخوض ابنة «مهب» السباقات للمرة الأولى.
والممثلة الثاني لياس لإدارة سباقات الخيل المهرة «ولاء» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أليكس بوشين، وحلت ابنة «غزوان» في المركز الثالث بفارق طول في سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بري رازيا للفئة الثالثة، بمضمار لاتست.
وتنافس بقوة على اللقب المهرة «انتصار دو مونلو» لمبارك علي النعيمي، الفائزة بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بري رازيا للفئة الثالثة.

الإمارات
خيول ياس
الخيول العربية الأصيلة
فرنسا
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