الجمعة 30 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبي تحتضن 13 أكاديمية دولية لكرة القدم

دبي تحتضن 13 أكاديمية دولية لكرة القدم
29 أغسطس 2024 13:13

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
الإمارات تشارك في اجتماع الوزراء العرب المعنيين عن شؤون الحد من مخاطر الكوارث بالقاهرة


ارتفع عدد أكاديميات كرة القدم الدولية التي تحتضنها دبي إلى 13 أكاديمية دولية، بعد افتتاح أكاديمية ليفربول وفياريال، التي انضمت إلى ريال مدريد، ميلان، وإنتر ميلان، برشلونة، أياكس أمستردام، أولمبياكوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، لاليجا الإسباني، وأكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، إلى جانب أكثر من بين 400 أكاديمية رياضية تنتشر في كافة أرجاء دبي تتضمن أكثر من 50 لعبة رياضية أخرى.
وبذلك تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستقطاب وتطوير الموهوبين، في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي، في مجال استقطاب الموهوبين في جميع مجالات الحياة، ومبادرات مجلس دبي الرياضي لتعزيز استقطاب وتطوير المواهب، في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات.

 

الإمارات
دبي
ليفربول
فياريال
ريال مدريد
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
29 أغسطس 2024
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
29 أغسطس 2024
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
اليوم 11:28
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
الرياضة
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
اليوم 11:25
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©