دبي تحتضن 13 أكاديمية دولية لكرة القدم



دبي (الاتحاد)



ارتفع عدد أكاديميات كرة القدم الدولية التي تحتضنها دبي إلى 13 أكاديمية دولية، بعد افتتاح أكاديمية ليفربول وفياريال، التي انضمت إلى ريال مدريد، ميلان، وإنتر ميلان، برشلونة، أياكس أمستردام، أولمبياكوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، لاليجا الإسباني، وأكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، إلى جانب أكثر من بين 400 أكاديمية رياضية تنتشر في كافة أرجاء دبي تتضمن أكثر من 50 لعبة رياضية أخرى.

وبذلك تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستقطاب وتطوير الموهوبين، في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي، في مجال استقطاب الموهوبين في جميع مجالات الحياة، ومبادرات مجلس دبي الرياضي لتعزيز استقطاب وتطوير المواهب، في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات.