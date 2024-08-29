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الرياضة

4 فرق في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة

4 فرق في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة
29 أغسطس 2024 13:24

 
أبوظبي (وام)

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن تنظيم النسخة الثانية من بطولتها الدولية للكرة الطائرة 11 سبتمبر المقبل، بمشاركة 4 فرق، من الإمارات، ومصر، والكويت، وسوريا، وقال طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة الأكاديمية، إن النسخة الثانية من البطولة، تأتي في إطار الخطة الرامية إلى تطوير اللعبة، وإكساب لاعبات الأكاديمية المزيد من الخبرة الدولية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إقامة النسخة الأولى.
وأضاف: افتتاح المبنى الجديد للأكاديمية سيكون له دور كبير في توسيع قاعدة النشاط الرياضي، وزيادة عدد الألعاب المنضوية تحت مظلتها خاصة الفردية.

الإمارات
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
مصر
الكويت
سوريا
الكرة الطائرة
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