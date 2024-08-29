ناجلسمان يختار تشكيلة «مطعمة» لألمانيا



برلين (أ ف ب)



اختار مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان تشكيلة مطعّمة ببعض اللاعبين الشبان، بعد اعتزال النجوم المخضرمين، ذلك لخوض استحقاق دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر في أول ظهور لـ «دي مانشافت»، منذ خروجه من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 التي استضافها على أرضه.

وهذه التشكيلة الأولى لأبطال العالم 4 مرات، منذ إعلان الحارس مانويل نوير، وتوماس مولر الاعتزال الدولي، وتوني كروس تعليق حذائه نهائياً.

كذلك، أعلن قائد المنتخب في كأس أوروبا الأخيرة إيلكاي جوندوجان الذي غاب عن فوز ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 بداعي الإصابة، اعتزاله الدولي.

ولم يُعلن ناجلسمان هوية اللاعب الذي سيحمل شارة القيادة، خلفاً لجوندوجان، لكنّ بعض التقارير الإعلامية الألمانية ذكرت بأنّ يوزوا كيميش سيكون في طليعة المرشحين.

ويُعد لاعب الوسط أنجيلو ستيلر الوحيد المستدعى من دون أن يخوض قط مباراة دولية، حيث أشاد ناجلسمان بأدائه الجيد مع شتوتجارت الذي حلّ وصيفاً لباير ليفركوزن في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وقال المدرب الشاب إنّه سيُبقي على أغلب الوجوه التي برزت في النهائيات القارية الأخيرة، على الرغم من الخروج من ربع النهائي.

ونوّه ناجلسمان: «في الوقت الحالي، هذه التغييرات كافية للمنتخب الوطني، نريد أن نمنح تشكيلة كأس أوروبا الفرصة لتقديم نفسها مرة أخرى في المباريات الأولى بعد البطولة».

وسيحظى أخيراً الحارس مارك-أندريه تير شتيجن بفرصة أن يكون الحارس الأول، بعد أن بقي خلف نوير لسنوات طويلة، حيث ستكون أنظاره شاخصة الى كأس العالم 2026.

ويغيب مدافع ريال مدريد الإسباني أنتونيو رودريجر عن الاستحقاق الدولي المقبل، بعد أن مُنح قسطاً من الراحة بسبب كثافة المباريات التي خاضها خلال العام الحالي.

ولم تضم التشكيلة مهاجم بايرن سيرج جنابري الذي غاب عن كأس أوروبا الأخيرة بسبب إصابة عضلية، وذلك الرغم من عودته الى الملاعب.

وتلتقي ألمانيا مع ضيفتها المجر في السابع من سبتمبر في دوسلدورف، قبل أن تواجه هولندا في أمستردام في العاشر منه ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول، والتي تضم أيضاً البوسنة.

تضم التشكيلة لحراسة المرمى أوليفر باومان (هوفنهايم)، ألكسندر نوبل (شتوتجارت)، مارك-أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني)

والدفاع، فالديمار أنتون، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتجارت)، بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبزج)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

وللوسط، روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش وأنجيلو ستيلر (شتوتجارت)، باسكال جروس وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند)، جمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)

وللهجوم، مكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروج (وستهام الإنجليزي)، كاي هافيرتز (أرسنال الإنجليزي)، ودنيز أونداف (شتوتجارت).