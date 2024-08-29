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الرياضة

مدرب وولفرهامبتون يصف الانتقالات الصيفية بالخادعة

مدرب وولفرهامبتون يصف الانتقالات الصيفية بالخادعة
29 أغسطس 2024 14:20

 
لندن (د ب أ)

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يرى جاري أونيل المدير الفني لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، أن فترة الانتقالات الصيفية كانت خادعة للغاية، مشيراً إلى أن اللاعبين العائدين من الإعارة ضخوا دماء جديدة في فريقه. ورحل عن صفوف وولفرهامبتون القائد ماكس كيلمان وبيدرو نيتو بمقابل مالي ضخم، ويبحث عن تعويضهما قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجمعة.
وسجل وولفرهامبتون انتصاره الأول هذا الموسم، بعد أن أحرز جونكالو جويديس العائد من الإعارة هدفاً في كل شوط، ليقود فريقه للفوز على بيرنلي 2 -صفر، والصعود لمواجهة برايتون في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين.
وشدد أونيل على أهمية عودة جويديس ودانييل بودنس من الإعارة، موضحاً: «أعتقد أن الأولاد الذين عادوا من الإعارة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، خاصة أن فترة الانتقالات الصيفية كانت خادعة للغاية».
وأضاف: «فترة الانتقالات الصيفية لم تكن بالشكل الذي كنا نطمح إليه حتى الآن، ونعتمد بشكل كبير على هؤلاء الأولاد، بالإضافة إلى المجموعة التي لدينا، وأعتقد أنهم قاموا بذلك بشكل جيد للغاية».

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