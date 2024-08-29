جماهير بلجيكا تنتظر مصير دي بروين ولوكاكو



بروكسل (رويترز)



تنتظر جماهير بلجيكا إعلان دومينيكو تيديسكو، مدرب المنتخب الأول تشكيلته للمباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد إسرائيل وفرنسا، مع غموض مستقبل كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو مع المنتخب الوطني.

وقال دي بروين، الذي خاض 105 مباريات دولية منذ ظهوره الأول في 2010، بعد بطولة أوروبا 2024 في يوليو الماضي إنه يفكر في مستقبله مع الفريق.

وأبدى لاعب وسط مانشستر سيتي (33 عاماً) مخاوفه، بشأن تعرضه لخطر الإصابة، بسبب الجدول المزدحم من المباريات مع النادي والمنتخب.

ويظل لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا برصيد 85 هدفاً في 119 مباراة، بعيداً عن مستواه منذ أشهر، في انتظار انتقاله إلى نابولي.

ويُعد المهاجم (31 عاماً) واحداً بين عدد من اللاعبين الذين يتطلع تشيلسي للتخلص منهم، ولم يتدرب مع الفريق الأول.

وكانت آخر مشاركة له، عندما خرجت بلجيكا من دور الثمانية في بطولة أوروبا على يد فرنسا في الأول من يوليو الماضي.

وستكون لياقة لوكاكو البدنية موضع شك لمباريات بلجيكا المقبلة، وكذلك مستقبله مع المنتخب على المدى الطويل، إذ يتطلع تيديسكو إلى ضم لاعبين أصغر سناً، مع التركيز على كأس العالم المقبلة بعد عامين.

وبعد بطولة أوروبا المخيبة للآمال، من المتوقع أن يجري تيديسكو تغييرات على تشكيلة المنتخب في المباريات المقبلة أمام إسرائيل في السادس من سبتمبر المقبل، والتي انتقلت من بروكسل إلى ديبرتسن في المجر، وفرنسا في ليون بعد ذلك بثلاثة أيام.

وسيكون الحارس تيبو كورتوا اللاعب الوحيد الذي سيغيب بالتأكيد، إذ قال الأسبوع الماضي، إنه لن يلعب مع الفريق في ظل وجود تيديسكو مدرباً.

ويُعتبر كورتوا على نطاق واسع أحد أفضل حراس المرمى في العالم، لكنه خرج من تشكيلة منتخب بلاده في بطولة أوروبا، بعد خلاف مع تيديسكو العام الماضي.