كيبا يغادر تشيلسي إلى بورنموث



لندن (أ ف ب)



تعاقد بورنموث مع الحارس الإسباني كيبا أريسابالاجا، قادماً من منافسه اللندني تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفقاً لما أعلنه صاحب المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي.

وبات اللاعب البالغ 29 عاماً أغلى حارس في التاريخ في العام 2018، عندما دفع تشيلسي قيمة البند الجزائي في عقده مع فريقه السابق أتلتيك بلباو والبالغة 80 مليون يورو للتعاقد معه.

وكان أساسيا مع «البلوز» إلى أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد انضمام الحارس السنغالي إدوار ميندي، قبل استعادة مركزه الأساسي.

وخاض اللاعب الباسكي أكثر من مائة مباراة في الدوري الإنكليزي مع النادي اللندني، وتُوّج معه بدوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الكأس السوبر الأوروبية والدوري الأوروبي.

ولعب كيبا الموسم الماضي مع ريال مدريد على سبيل الإعارة بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فضّل عليه الأوكراني أندري لونين في نهاية المطاف.

وقرر تشيلسي تقليص عدد لاعبيه عشية نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، وهو أمر ضروري بالنظر إلى عدد اللاعبين المسجلين على كشوفاته.

ومن بين الحراس وحدهم، هناك الإسباني روبرت سانشيس، الصربي ديوردي بيتروفيتش والسويدي فيليب يورجنسن.

وبدأ بورنموث الذي احتل المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، موسمه الجديد مع حارس المرمى البرازيلي نيتو البالغ 35 عاماً، والذي حمل شارة القيادة في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل 1-1.