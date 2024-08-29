ليفركوزن.. «الاختبار الحقيقي»



برلين (د ب أ)



يخوض باير ليفركوزن أول عقبة حقيقية في رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، حينما يلاقي ضيفه لايبزج في الجولة الثانية للمسابقة مساء السبت.

ولم يتلق ليفركوزن أي خسارة في حملته المثالية للتتويج بثلاثية البوندسليجا وكأس ألمانيا وكأس السوبر في الموسم الماضي.

وكاد بوروسيا مونشنجلادباخ أن يصبح أول من ينجح في النيل من ليفركوزن، حينما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل مثير يوم الجمعة الماضي، لكن فلوريان فيرتز خطف هدفاً في الدقيقة 101 ليمدد المسيرة الخالية من الهزائم لفريقه لـ35 مباراة متتالية في البوندسليجا، والمباراة الـ43 على التوالي في كافة المسابقات. ونجح ليفركوزن أيضاً في الفوز على شتوتجارت في كأس السوبر وعلى كارل زيس يينا في المباراة الافتتاحية لكأس ألمانيا.

ومن المتوقع أن يشارك حارس المرمى لوكاس هراديكي مع ليفركوزن أمام لايبزج، بعد غيابه عن مباراة الكأس بسبب الإعياء، في الوقت الذي بدأ فيه أليكس جيرمالدو وجيريمي فريمبونج وبييرو هينسابي وجرانيت تشاكا وفيرتز، المباراة من على مقاعد البدلاء، لكنهم جميعاً من المرجح أن يبدأوا المباراة المقبلة.

وينطبق الأمر ذاته على المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس، الذي غاب بداعي الإيقاف، ومن المتوقع أن يبقى يوناس هوفمان في التشكيل الأساسي لليفركوزن على حساب أمين عدلي ومارتين تيرير، بعد تسجيله هدف الفوز الحاسم في مباراة الكأس.

ويعتبر لايبزج ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على لقب البوندسليجا رغم أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، حيث شكل تهديداً كبيراً على ليفركوزن، خلال فوز منافسه بنتيجة 3 -2، في مواجهتي الموسم الماضي.

وبدأ لايبزج تحت قيادة مدربه ماركو روزه الموسم الجديد بشكل طيب، حيث فاز على إيسين 4 -1 في مواجهة الكأس، وعلى بوخوم 1 -صفر في البوندسليجا، حيث سجل الوافد الجديد أنطونيو نوسا هدف الفوز بعد مشاركته بدلاً من نيكولاس سيفالد في الشوط الثاني.

لكن روزه سيضطر لمواجهة ليفركوزن دون قائده ويلي اوربان الذي تعرض للإيقاف، ويضطر للدفع ببنيامين هنريكس أو لوكاس كلوسترمان بدلاً منه.

وقد يسجل أرثر فيرميرين ظهوره الأول مع لايبزج بعد قدومه على سبيل الإعارة من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

من جانبه، يسجل المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ظهوره الأول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا في البوندسليجا، بعد نجاحه في أول مباراتين مع الفريق، بالفوز على أولم 4 -صفر في الكأس وعلى ملعب فولفسبورج 3 -2 في افتتاح البوندسليجا. ويأمل كومباني أن تكون مهمة فريقه أكثر سهولة، حينما يلاقي ضيفه فرايبورج يوم الأحد، رغم غياب العديد من الأعمدة الأساسية، من بينها يوسيب ستانيسيتش والوافد الجديد هيروكي إيتو، لكن ليروي ساني عاد إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وستكون الفرصة متاحة أمام المهاجم الجديد مايكل أوليس لقص شريط أهدافه مع النادي البافاري، بعد تسجيل ظهوره الأول مع الفريق الأسبوع الماضي.

وسجل فرايبورج بداية رائعة تحت قيادة مدربه الجديد يوليان شوستر «39 عاماً»، والذي خلف كريستيان ستريش، الذي رحل عن منصبه، بعد ولاية قياسية استمرت 12 عاماً، حيث تغلب الفريق على اوسنابروك 4 -صفر في الكأس ثم أتبع ذلك بانتصار مثير على شتوتجارت وصيف الموسم الماضي 3-1، وجاء الفوز على شتوتجارت بشكل غير متوقع، نظراً لأن فرايبورج يفتقد للعديد من نجومه الأساسيين بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم نواه اتوبولو حارس المرمى ومايكل جريجوريتش ومانويل جولده ودانييل كوفي كيريه والوافد الجديد إرن دينكي، لكن شوستر سيتسلح بخبرات ومهارات أمثال فينتشينزو جريفو ولوكاس هولر وريتسو دوان.

ويخرج بوروسيا دورتموند لملاقاة مضيفه فيردر بريمن يوم السبت، بعد نجاحه في أول اختبارين له هذا الموسم.

وبدأ دورتموند رحلته في الموسم الحالي بالفوز على مضيفه اف سى فينيكس لوبيك 4 -1 في كأس ألمانيا، ثم أتبع ذلك بالفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2 - صفر في افتتاح مشواره بالبوندسليجا.

أما بريمن بدأ مشواره هذا الموسم بالفوز على مضيفه إنيرجي كوتبوس 3 -1 في الكأس، ثم تعادل مع مضيفه أوجسبورج 2-2 في البوندسليجا.

ويستعد مارفين دوكش لاعب بريمن حالياً ودورتموند سابقاً لتسجيل ظهوره رقم 100 في البوندسليجا، في الوقت الذي يتصدر فيه ميتشيل فايزر قائمة التمريرات الحاسمة حتى الآن في الموسم الحالي بعد صناعة هدفي بريمن في المباراة الأولى.

خسر بريمن في ست من أخر سبع مواجهات مع دورتموند، وكان الاستثناء الوحيد حينما سجل ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 89 ليحقق الفوز 3 -2 على ملعب دورتموند في موسم 2022.

شارك نوري شاهين المدرب الجديد لدورتموند، في 36 مباراة في البوندسليجا بقميص بريمن.

لم يخسر دورتموند في آخر ثماني زيارات له لملعب فيسير شتاديون، حيث حقق ستة انتصارات مقابل تعادلين، علماً بأنه فاز في آخر أربع مواجهات.

من ناحية أخرى سيحاول شتوتجارت تجاوز تعثره أمام فرايبورج في جولة الافتتاح، وتصحيح مساره عبر مواجهته أمام ضيفه ماينز يوم السبت.

وتنطلق الجولة الثانية للبوندسليجا الجمعة بمباراة يونيون برلين مع ضيفه الوافد الجديد سانت باولي.

ويلتقي يوم السبت بوخوم مع بوروسيا مونشنجلادباخ وهولشتاين كيل الصاعد حديثاً لدوري الأضواء مع فولفسبورج واينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم ويلتقي الأحد هايدنهايم مع أوجسبورج.