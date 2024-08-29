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الرياضة

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى روسيا

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى روسيا
29 أغسطس 2024 15:00


أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف جمهورية تتارستان الروسية، الجمعة، المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها رقم 31، وذلك في مضمار كازان الدولي للفروسية الذي يحتضن سباق الكأس الغالية للعام الثاني على التوالي.
وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمام سموه الكبير لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي، في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، وإعلاء شأنها في كافة المضامير الدولية.
ويجمع سباق المحطة الروسية نخبة الخيول العربية التي تمثل أفضل مرابط الخيل في روسيا، للتنافس على لقب السباق الذي يُقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، إذ تضم قائمة الخيول مجموعة متميزة، وأبطالاً سابقين وأسماءً لامعة تطمح إلى تأكيد حضورها في كازان.
وتضم القائمة المشاركة 15 خيلاً من بينها: الجواد «ساحر» بطل نسخة العام الماضي، ونسخة عام 2021 والمنحدر من (نظام - جيزابيل بنت دورمان)، للمالك مردوخوفيتش إدوارد، بجانب الجواد «ليجونيور» بطل نسخة عام 2022، المنحدر من نسل (كارميل دي فاوست - ليزيتا بنت ديليجنس) للمالك بوختوياروف فالنتين، وإشراف المدرب يورشينكو فاسيلي، وقيادة الفارس كابوشيف ميزابيك، «توفيق» (جنرال - رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس) للمالك تشاكشوف، وإشراف المدرب سيمينوف سلطان، وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، كما تضم القائمة مجموعة متميزة من الخيول العربية التي تتأهب لتحقيق التفوق والمفاجأة في سباق الكأس الغالية.
من جهته، قال فيصل الرحماني، المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «تسرنا مواصلة سلسلة سباقات الكأس الغالية في المضامير الدولية، مع تنظيم المحطة الثامنة في جمهورية تتارستان الروسية، وبالتحديد في مضمار كازان الدولي الذي احتضن العام الماضي سباق الكأس الغالية، وسط حضور جماهيري، وأجواء رائعة، وتنظيم مميز، كما نؤكد أن دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تشكل الأثر الكبير في نجاحات سباقاتنا العالمية، وتعزز خطط التطوير والتفوق للخيل العربي عالمياً».
وأضاف: «نفخر بالشراكة الإماراتية الروسية المتميزة الممتدة للعام السابع على التوالي، وما تشكله من نجاحات وصور مبهرة، ودوافع كبيرة لاستمرارية وتواصل هذه المحطة البارزة، في ظل التفاعل الكبير من قاعدة ملاك ومربي الخيل العربي، والحضور الجماهيري والدبلوماسي الكبيرين والتغطية الإعلامية الواسعة، كما عكس حضورها أهمية قصوى في أجندة سباقاتنا السنوية، في ظل توافر جميع المقومات المهمة، بما ينسجم مع خططنا وأهدافنا الطامحة لتشجيع وتحفيز الملاك والمربين، لتربية واقتناء الخيل العربي، ورفع مستويات إنتاجه، وتقديم الفرص المثالية للجميع، من أجل التفاعل والمشاركة في سباقاتنا السنوية، معرباً عن فخره بالمشاركة الكبيرة والواسعة من قبل نخبة الملاك والمربين في سباق الكأس الغالية، ما يؤكد أهميته الكبيرة ومكانته المرموقة لدى نخبة مرابط الخيل الروسية».

الإمارات
كأس رئيس الدولة للخيول العربية
روسيا
فيصل الرحماني
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