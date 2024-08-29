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الرياضة

ميسي يزف «الخبر السعيد»

ميسي يزف «الخبر السعيد»
29 أغسطس 2024 14:57

 
ميامي (د ب أ)


أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على بُعد خطوة واحدة من العودة إلى الملاعب، بعد فترة غياب طويلة، بعد أن تدرب مع فريقه إنتر ميامي الأميركي للمرة الأولى، منذ قرابة 45 يوماً.

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وتعرض ميسي للإصابة خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا، في نهائي كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، ولم يشارك منذ ذلك الحين.
ولم يتضح بعد موعد عودة ميسي «37 عاماً» للمشاركة في مباريات إنتر ميامي، الذي يلاقي مضيفه شيكاغو السبت، ثم يواجه فيلادلفيا في 14 سبتمبر المقبل.
ولم ينضم ميسي لقائمة المنتخب الأرجنتيني، خلال مبارياته في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك الشهر المقبل.
وخلال 12 مباراة في الدوري الأميركي للمحترفين هذا الموسم، سجل ميسي 12 هدفاً، وقدم 13 تمريرة حاسمة، لكنه غاب عن ثماني مباريات لإنتر ميامي، في البداية بسبب كوبا أميركا، ثم بسبب الإصابة في الكاحل. 

 

أميركا
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إنتر ميامي
ليونيل ميسي
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