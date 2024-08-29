«النخبة» يخوضون «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الجمعة منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وتستمر إلى الأحد في نادي شباب الأهلي، وتشهد حضوراً قوياً لنخبة من أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم.

وتستمر البطولة التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق منافسات البراعم والأشبال في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الناشئين والأساتذة، ويتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: «تنطلق البطولة اليوم، لتكتب فصلاً جديداً من التعاون المثمر بين الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث نشهد منافسات قوية بين نخبة من أقوى أبطال اللعبة في العالم.

ويسرنا هذا الإقبال الكبير من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والعالمية على المشاركة، بما يعكس دورها في اختبار قدرات اللاعبين، فضلاً عن أهميتها في منح الفائزين بالمراكز الأولى عن كل فئة 600 نقطة تصنيفية، بما يعزز من فرصتهم للمنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الأمر الذي يضفي على البطولة قيمة كبرى ضمن أجندة الموسم».

وأضاف: «نحرص على تنظيم البطولات على مدار العام، وتقديمها وفق أعلى معايير الجودة، وتأتي البطولة لتمنح اللاعبين فرصة التنافس، وسط أجواء حماسية والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية لخوض الاستحقاقات القادمة، إلى جانب توفير تجربة تلبي تطلعات الجمهور من عشاق الجوجيتسو والأسر القادمين لتشجيع أبنائهم في هذه البطولة الفريدة».

وقالت مارينا روبيرو، مدربة بني ياس للجوجيتسو: «حرصنا على مشاركة عدد كبير من لاعبينا، في مختلف الفئات في البطولة، ونثق بقدرتهم على تقديم أداء جيد والفوز بالميداليات، حيث تدربوا بقوة على مدار الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، على مواصلة تنظيم البطولات المتميزة».

وقالت حصة الشامسي، لاعبة الوحدة التي تتنافس في وزن 55 كجم فئة المحترفين: «نستعد بقوة للمشاركة في البطولة، حيث نخوض معسكراً تدريبياً منذ أسبوعين لتكثيف تدريباتنا، مع اقتراب موعد البطولة، حيث نتدرب ثلاث مرات يومياً، وأتوقع أن تكون المنافسة قوية، وأنا على أتم الجاهزية للنزالات وأطمح للفوز بذهبية وإهدائها إلى نادي الوحدة وجمهوره».