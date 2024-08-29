ضحى البشر تشارك في «دراسيات دولية» للشراع الحديث



أبوظبي (الاتحاد)



تشارك ضحى محمد البشر لاعبة منتخب الشراع الحديث، وبطلة العرب 2024، في برنامج الدراسات الدولية المتقدمة في مجال التدريب، لتكون أول مدربة مواطنة وخليجية تخضع لتأهيل دولي مكثف، في إطار اهتمام اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بتأهيل وصقل الكوادر الوطنية لقيادة المنتخبات الوطنية والفرق في المستقبل.

وتأتي مشاركة ضحى البشر في البرنامج العالمي والمعد والمصمم من الاتحاد الدولي للرياضات الشراعية الحديثة، منحة من المؤسسة الدولية، ضمن برنامج التضامن الأولمبي، بإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية، بعد مشاركة واجتياز البطلة لدراسات المستوى الثالث التي نظمها اتحاد الشراع والتجديف الحديث نوفمبر الماضي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية بإشراف الخبير العالمي في التدريب تيم كروس.

وتعد ضحى البشر لاعبة المنتخب ونادي أبوظبي للرياضات البحرية واحدة من المواهب والكوادر الرياضية التي يعول عليها الاتحاد كثيراً في تطوير هذه الرياضة، ونشرها وسط أفراد المجتمع، حيث تعمل بطلتنا على اكتساب مهارات التدريب، إلى جانب شغفها الكثير بالمشاركة مع النادي والمنتخبات الوطنية.

وحرص محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، على توجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، على الدعم والمتابعة المتمثل في الجهود المتصلة، من برنامج التضامن الأولمبي الذي يوفر الفرص لتأهيل الكوادر في مختلف التخصصات، حيث تأتي مشاركة ضحى استمراراً لما بدأته في الدراسات الدولية التي أقيمت العام الماضي، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين.