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الرياضة

62 سباقاً في موسم «القدرة»

62 سباقاً في موسم «القدرة»
29 أغسطس 2024 16:54

 
محمد حسن (دبي)

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تدشن قرية بوذيب للقدرة بالختم في 26 أكتوبر المقبل، برنامج سباقات القدرة موسم 2024 -2025، ويضم 62 سباقاً، من بينها المنافسات التأهيلية، تقام على ميادين القدرة الرئيسية، في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، وقرية الإمارات العالمية في الوثبة، وقرية بوذيب للقدرة.
وتقام كل سباقات الموسم قبل شهر رمضان المعظم، وتستهل قرية بوذيب برنامج الموسم الجديد، بسباقين تأهيليين، فيما تقام 3 سباقات هي ختام موسم قرية بوذيب، وتقام بعد شهر رمضان 5 و6 أبريل 2025.
وتبدأ مدينة دبي الدولية، موسمها 6 و7من نوفمبر، سباقي تحدي سيح السلم وكأس الوصل للإسطبلات الخاصة، فيما تدشن قرية الإمارات العالمية بالوثبة موسمها في الأول من ديسمبر المقبل، بأول سباقاتها الكبرى سباق كأس عيد الاتحاد، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات 7 ديسمبر.
وجاءت روزنامة الموسم الجديد التي أعلنها اتحاد الفروسية والسباق، شاملة وملبية لاحتياجات الملاك والفرسان والمدربين، حيث شملت سباقاتها جميع الفئات، وتشهد قرية بوذيب أكبر عدد من السباقات، حيث تنظم 33 سباقاً وبطولة، بينما تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم 21 سباقاً وبطولة، فيما تنظم قرية الإمارات العالمية بالوثبة 8 سباقات وبطولات.
ومن أبرز البطولات التي تقام أثناء هذا الموسم، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم بالوثبة، والذي يقام 9 فبراير 2025، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم 22 فبراير بسيح السلم، ضمن مهرجان سموه الذي يشتمل على 3 سباقات أخرى.
وتشهد مدينة دبي الدولية أيضاً، مهرجان كأس سمو ولي عهد دبي الذي يشتمل على 4 سباقات، وينطلق 7 يناير 2025.
ومن الفعاليات المهمة خلال الموسم، مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والذي يضم ماراثون لمسافة 155 كلم، ويقام على مدى يومين بقرية بوذيب للقدرة من 1 إلى 4 فبراير 2025.
ويضم البرنامج، كذلك مهرجان أبوظبي للقدرة الذي يقام في ختام الموسم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ويشتمل على 3 سباقات من 14 إلى 16 فبراير 2025.

الإمارات
القدرة
سباقات القدرة
قرية بوذيب للقدرة
قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة
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