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الرياضة

شاهين يتوقع عودة براندت وشوله لمنتخب ألمانيا

شاهين يتوقع عودة براندت وشوله لمنتخب ألمانيا
29 أغسطس 2024 17:35

 
دوسلدورف (د ب أ)


يعتقد نوري شاهين، المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن لاعب الوسط جوليان براندت والمدافع نيكلاس شوله، يسيران في الطريق الصحيح نحو العودة للمنتخب الألماني.

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ويلعب الثنائي بشكل أساسي مع دورتموند، ولكن لم يتواجدا في قائمة المنتخب الألماني التي شاركت في يورو 2024، كما لم يضمهما يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب، في القائمة التي ستخوض مباراتين الشهر المقبل.
وقال شاهين بعدما أعلن ناجلمسان عن قائمة المنتخب: بالطبع، كنت سأحب رؤية براندت وشوله في القائمة، أنا سعيد للغاية بهما، إذا حافظا على اللعب بهذا المستوى العالي، سيعودان قريباً للمنتخب.
ولم يتم استدعاء براندت لليورو، رغم تقديمه لعروض قوية، بينما لم يكن شوله خياراً متاحاً لناجلسمان بسبب عدم جاهزيته البدنية. ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره المجري يوم 7 سبتمبر، ثم يواجه هولندا يوم 10 من ذات الشهر في دوري أمم أوروبا.

ألمانيا
منتخب ألمانيا
دورتموند
جوليان ناجلسمان
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