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الرياضة

تريبييه يعتزل اللعب مع «الأسود الثلاثة»

تريبييه يعتزل اللعب مع «الأسود الثلاثة»
29 أغسطس 2024 17:37

 
لندن (أ ف ب)

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وضع مدافع نيوكاسل كيران تريبييه حداً لمسيرته الدولية في كرة القدم، بعدما خاض 54 مباراة بقميص منتخب إنجلترا.
لعب إبن الـ33 عاماً دوراً كبيراً في بروز منتخب «الأسود الثلاثة»، كقوة لا يُستهان بها في البطولات الكبرى خلال الأعوام الستة الماضية.
وجاء هدف تريبييه الوحيد على المستوى الدولي، خلال الخسارة في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 أمام كرواتيا.
كما كان ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي التي بلغت الدور نصف النهائي في النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا وربع نهائي كأس العالم 2022.
واستقال جاريث ساوثجيت من منصبه مدرباً لمنتخب إنجلترا، بعد ثمانية أعوام، إثر خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إسبانيا الشهر الماضي.
وكتب تريبييه على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي «لقد كان تمثيل بلدي في أربع بطولات كبرى أحد أكبر الأوسمة في حياتي».
وتابع «أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجاريث وجميع الموظفين الذين عملوا مع منتخب إنجلترا على الثقة التي وضعوها بي طوال السنوات الماضية».
وأضاف «شكراً لجميع زملائي في الفريق، لقد مررنا بلحظات خاصة للغاية حيث بلغنا نهائي كأس أوروبا مرتين ونصف نهائي كأس العالم، وأنا متأكد من أن هذه المجموعة من اللاعبين ستفوز ببطولة كبرى في المستقبل».
تبدأ إنجلترا حقبة ما بعد ساوثجايت من خلال مواجهة مضيفتها إيرلندا في 7 سبتمبر، قبل أن تستضيف فنلندا في ويمبلي بعدها بثلاثة أيام ضمن دوري الأمم الأوروبية.

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