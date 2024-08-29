فيلادلفيا يضم يابوسيلي من «الريال»



مدريد (أ ف ب)



تعاقد فيلادلفيا سفنتي سيكرز مع لاعب كرة السلة الفرنسي جيرشون يابوسيلي، قادماً من ريال مدريد، بعد ثلاثة مواسم قضاها في إسبانيا، وفقاً لما أعلنه نادي العاصمة الإسبانية.

وقال النادي الإسباني في بيان له «اتفق ريال مدريد وجيرشون يابوسيلي على إنهاء مسيرته لاعباً في نادينا»، معرباً عن «امتنانه ومحبته للمواسم الثلاثة التي دافع خلالها عن قميصنا، وفاز خلالها بسبعة ألقاب: كأس أوروبا مرة واحدة، بطولة إسبانيا مرتين، كأس الملك مرة واحدة والكأس السوبر الإسبانية ثلاث مرات».

وتاليا، سيعود اللاعب البالغ 28 عاماً، والذي أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، إلى «أن بي أيه»، بعدما سبق له اللعب بقيمص بوسطن سلتيكس بين 2017 و2019، قبل انتقاله إلى الصين في 2019.

وقال أوليفييه مازيت وكيل أعمال اللاعب «نحن بصدد وضع اللمسات النهائية على الملف، وقد تم التوصل إلى اتفاق بين فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وريال مدريد».

ووفقا لمازيت فإن يابوسيلي ترك «أن بي أيه» «مع شعور حقيقي بأن العمل لم يُكتمل لأن الفرصة لم تُتح له حقاً، كان هناك الكثير من اللاعبين في مركزه وبالتالي كانت الفرص قليلة جداً».

ولم يخف اللاعب الفرنسي رغبته بهذه العودة إلى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إذ قال عبر حسابه الخاص على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) في اليوم التالي لأدائه الكبير في النهائي الأولمبي ضد الأميركيين «أنتظر فرصة ثانية، أنا مستعد».

وتألق يابوسيلي بشكل لافت في صفوف منتخب بلاده في أولمبياد باريس، فكان أكثر اللاعبين حسما بتسجيله 22 و17 و20 نقطة ضد كندا وألمانيا والولايات المتحدة توالياً في الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.