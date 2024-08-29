أحمد بالهول الفلاسي: «بارالمبية باريس» تكتب فصلاً مشرقاً في مسيرة الرياضة الإماراتية

باريس (الاتحاد)



أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن إصرار فرسان الإرادة والتحدي على رفع راية الإمارات عالية خفاقة، في أكبر المحافل العالمية، مصدر فخر واعتزاز، ونموذج يحتذى به لجميع الرياضيين.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه، لمقر إقامة بعثة الإمارات المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، والتي افتتحت منافساتها رسمياً، والاطمئنان على أحوالهم وتحفيزهم، قبل خوضهم منافسات الدورة اعتباراً من اليوم.

وترأس معاليه وفداً ضم غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة.

وكان في استقبال معاليه، محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس بعثة الإمارات في «باريس 2024»، ودكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وجاريث وين، رئيس الاتصال المؤسسي في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وأعضاء البعثة.

وأشاد معاليه بما أظهره أبطال وبطلات الإمارات من عزيمة وإرادة، خلال تحضيراتهم للمشاركة في «النسخة 17» من دورة الألعاب البارالمبية في باريس، متمنياً التوفيق والنجاح لأعضاء بعثة الإمارات المشاركين في المحفل العالمي.

وأشار إلى أن جاهزية المنتخبات الوطنية لأصحاب الهمم، لاعتلاء منصات التتويج، وتعزيز الإنجازات التي تحققت طوال الفترات الماضية، وآخرها دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في مدينة هانجتشو الصينية عام 2023.

وقال معاليه: «لطالما كان إصرار فرسان الإرادة على رفع راية الإمارات عالية خفاقة في أكبر المحافل العالمية مصدر فخرنا واعتزازنا، ونحن على ثقة بأن مشاركتهم في دورة باريس البارالمبية ستكتب فصلاً جديداً مشرقاً في مسيرة الرياضة الإماراتية».

وأضاف: «نحن بدورنا سنواصل دعم ورعاية أبطالنا من أصحاب الهمم، ليكون نجاحهم متميزاً ومستداماً على الساحة الدولية، وليواصلوا تقديم نموذج يُحتذى به للارتقاء برياضة الإمارات إلى مستويات جديدة».

ومن جانبه، عبر محمد فاضل الهاملي، عن سعادته بزيارة معالي وزير الرياضة، مؤكداً أنها تمثل حافزاً كبيراً للاعبين واللاعبات، قبل انطلاق المنافسات، خاصة أن جميعهم لديهم التصميم على بذل قصارى جهدهم، والحفاظ على مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار الأعوام الماضية.

وأكد الهاملي أن الإنجازات السابقة والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد، لم يكن يتحقق، إلا بدعم القيادة الرشيدة والحكومة والمؤسسات الرياضية في الدولة، وكذلك أندية أصحاب الهمم.

واطلع معالي الوزير على مرافق قرية الرياضيين في باريس، وأطمأن على توفير كافة سبل راحة بعثة الإمارات، وزار جناح انتخابات مجلس الرياضيين باللجنة البارالمبية الدولية، المقامة على مدار أيام الدورة، ومرشح لعضويته سيف النعيمي، لاعب منتخب الرماية.

وكانت دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» قد افتتحت رسمياً، في المسافة الواقعة بين شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد بباريس، واستمر الحفل أكثر من 3 ساعات، حيث شهد طابور عرض البعثات المشاركة، وحمل علم الإمارات كل من أحمد البدواوي لاعب منتخب الدرجات، ومريم الزيودي لاعبة منتخب ألعاب القوى، وتضمن الحفل بعض الفقرات الفنية البسيطة المعبرة عن التواصل والروح الفريدة للألعاب البارالمبية.

على صعيد متصل، تنطلق الجمعة، أولى منافسات الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وذلك بعد حفل افتتاح الدورة رسمياً.

وتستهل 3 رياضات منافساتها الجمعة وهي الدراجات والرماية وألعاب القوى، ففي الدراجات يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق 1000 متر لفئة «C5»، في الفترة الصباحية، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.

وفي الرماية تخوض عائشة المهيري وعائشة الشامسي، تصفيات مسابقة 10 أمتار مسدس ضغط هواء وقوف «مختلط» لفئة «SH2»، على أن تقام نهائيات نفس المسابقة في الفترة المسائية.

وفي ألعاب القوى، تخوض نوره الكتبي وذكره الكعبي مسابقة رمي الصولجان لفئة «F32».

