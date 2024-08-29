الجمعة 30 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لوكاكو ينتقل إلى نابولي

لوكاكو ينتقل إلى نابولي
29 أغسطس 2024 19:31

 
ميلانو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
في دوريات أوروبا.. أبطال «يورو 2024» بين «التوهج» و«الصدمة»!
كيبا يغادر تشيلسي إلى بورنموث


تعاقد نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023، مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو قادماً من تشيلسي الإنجليزي، حسب ما أعلن النادي الجنوبي.
وأكّد أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي إتمام الصفقة التي ستكلّف نحو 33.2 مليون دولار وفقاً للتقارير، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب «أهلاً روميلو»، مع صورة للاعب يوقّع عقدا لثلاث سنوات.
وسيبقى لوكاكو (31 عاماً) في إيطاليا حيث لعب بقميصي روما والإنتر في الموسمين الماضيين بالإعارة من النادي الإنجليزي، علماً أنه كان لاعباً لـ «النيراتسوري» بين 2019 و2021.
ولعب المهاجم دوراً كبيراً في تتويج الإنتر بلقب الدوري عام 2021، بقيادة مدربه القديم الجديد أنتونيو كونتي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي بصفقة كلفت 110 ملايين دولار في ذلك الصيف.
ولم يقدّم لوكاكو المأمول منه عقب عودته إلى ملعب «ستامفورد بريدج»، كما لم تتمكّن الأندية من تقديم عروض مناسبة للتعاقد معه بمبلغ كبير، ما أدى لإعارته إلى الإنتر في 2022-2023 حيث لم يلعب كثيراً بداعي الإصابة.
وفشلت صفقة انتقاله النهائية إلى النادي، بعدما اكتشفت الإدارة أنه كان على تواصل مع المنافسَين اللدودين، ميلان ويوفنتوس، لذا وافق اللاعب وناديه تشيلسي في النهاية على صفقة إعارة جديدة إلى روما.
ولم يُبدِ نادي العاصمة اهتماماً بدفع مبلغ كبير لإبقاء المهاجم ضمن صفوفه، أمرٌ استغله كونتي للمّ الشمل مع مهاجم تشوّهت سمعته في السنوات الأخيرة، لكنه الهداف التاريخي لبلجيكا بـ85 هدفاً في 119 مباراة.
ومن المتوقّع أن يعوّض لوكاكو الرحيل المرتقب للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي لم يلعب مع الفريق في الدوري حتّى الآن بسبب سعيه لمغادرة النادي الجنوبي.

نابولي
لوكاكو
تشيلسي
فيكتور أوسيمين
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
29 أغسطس 2024
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
29 أغسطس 2024
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
اليوم 11:28
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
الرياضة
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
اليوم 11:25
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©