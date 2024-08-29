لوكاكو ينتقل إلى نابولي



ميلانو (أ ف ب)



تعاقد نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023، مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو قادماً من تشيلسي الإنجليزي، حسب ما أعلن النادي الجنوبي.

وأكّد أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي إتمام الصفقة التي ستكلّف نحو 33.2 مليون دولار وفقاً للتقارير، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب «أهلاً روميلو»، مع صورة للاعب يوقّع عقدا لثلاث سنوات.

وسيبقى لوكاكو (31 عاماً) في إيطاليا حيث لعب بقميصي روما والإنتر في الموسمين الماضيين بالإعارة من النادي الإنجليزي، علماً أنه كان لاعباً لـ «النيراتسوري» بين 2019 و2021.

ولعب المهاجم دوراً كبيراً في تتويج الإنتر بلقب الدوري عام 2021، بقيادة مدربه القديم الجديد أنتونيو كونتي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي بصفقة كلفت 110 ملايين دولار في ذلك الصيف.

ولم يقدّم لوكاكو المأمول منه عقب عودته إلى ملعب «ستامفورد بريدج»، كما لم تتمكّن الأندية من تقديم عروض مناسبة للتعاقد معه بمبلغ كبير، ما أدى لإعارته إلى الإنتر في 2022-2023 حيث لم يلعب كثيراً بداعي الإصابة.

وفشلت صفقة انتقاله النهائية إلى النادي، بعدما اكتشفت الإدارة أنه كان على تواصل مع المنافسَين اللدودين، ميلان ويوفنتوس، لذا وافق اللاعب وناديه تشيلسي في النهاية على صفقة إعارة جديدة إلى روما.

ولم يُبدِ نادي العاصمة اهتماماً بدفع مبلغ كبير لإبقاء المهاجم ضمن صفوفه، أمرٌ استغله كونتي للمّ الشمل مع مهاجم تشوّهت سمعته في السنوات الأخيرة، لكنه الهداف التاريخي لبلجيكا بـ85 هدفاً في 119 مباراة.

ومن المتوقّع أن يعوّض لوكاكو الرحيل المرتقب للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي لم يلعب مع الفريق في الدوري حتّى الآن بسبب سعيه لمغادرة النادي الجنوبي.