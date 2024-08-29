ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»



باريس (أ ف ب)



استدعى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا المهاجم ميكايل أوليسيه، ولاعب الوسط مانو كونيه، الحائزين على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، للمرة الأولى إلى تشكيلة «الديوك» لمواجهة إيطاليا في السادس من سبتمبر وبلجيكا في التاسع منه، ضمن دوري الأمم الأوروبية، وفقاً لما أعلن ديشامب.

وشهدت لائحة اللاعبين الـ23، وهي الأولى منذ نهاية كأس أوروبا 2024 التي بلغ فيها الفرنسيون الدور نصف النهائي قبل الخسارة 1-2 أمام إسبانيا حاملة اللقب، عودة مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا (23 عاماً ومباراة دولية واحدة).

وكان أوليسيه الذي تعاقد معه بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف مقابل أكثر من 50 مليون يورو، أحد أهم اكتشافات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

واستفاد لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق من الاعتزال الدولي للهداف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو (57 هدفاً)، إضافة إلى غياب كينجسلي كومان الذي لم يستخدمه ديشامب خلال كأس أوروبا في ألمانيا سوى نادراً، والمنتظر انتقاله إلى الهلال السعودي من بايرن ميونيخ.

وباستدعاء أوليسيه، يكون ديشامب قد أجهز على آمال اتحادات أخرى كان من المحتمل أن تستدعي المهاجم المولود في لندن لأم فرنسية-جزائرية ولأب إنجليزي-نيجيري إلى صفوفها.

وشكّل اختيار كونيه مفاجأة أكبر، لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً والناشط في بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، استفاد هو أيضاً من الغيابات الكثيرة في خط الوسط الفرنسي لإيجاد مكان له في القائمة.

وسيحرم ديشامب من خدمات إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد الإسباني للإصابة في ركبته اليسرى، إضافة إلى أدريان رابيو الذي يبحث عن نادٍ، والذي يعود آخر ظهور له على أرض الملعب إلى التاسع من يوليو الماضي خلال الخسارة في نصف نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا (1-2).

وبالنسبة إلى بقية الأسماء، فإن القائمة التي وضعها ديشامب لم تكن مفاجئة، إذ شهدت استدعاء لاعبين كانوا جميعاً حاضرين في كأس أوروبا، إضافة إلى أوليسيه وكونيه وفوفانا.

في ما يلي التشكيلة كاملة:

لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (وستهام الإنجليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (لنس)

للدفاع: جوناثان كلاوس (نيس)، ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، فرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، وليام صليبا (أرسنال الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)

للوسط: يوسف فوفانا (ميلان الإيطالي)، نجولو كانتي (الاتحاد السعودي)، كواديو مانو كونيه (بوروسيا مونشجلادباخ الألماني)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جيرمان)

للهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ الألماني)، ماركوس تورام (إنتر الإيطالي)