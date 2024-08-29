الجمعة 30 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»

ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
29 أغسطس 2024 19:33

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي: «الريال» بطيء!
ماكرون: شراء صربيا مقاتلات رافال "تغيير استراتيجي"


استدعى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا المهاجم ميكايل أوليسيه، ولاعب الوسط مانو كونيه، الحائزين على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، للمرة الأولى إلى تشكيلة «الديوك» لمواجهة إيطاليا في السادس من سبتمبر وبلجيكا في التاسع منه، ضمن دوري الأمم الأوروبية، وفقاً لما أعلن ديشامب.
وشهدت لائحة اللاعبين الـ23، وهي الأولى منذ نهاية كأس أوروبا 2024 التي بلغ فيها الفرنسيون الدور نصف النهائي قبل الخسارة 1-2 أمام إسبانيا حاملة اللقب، عودة مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا (23 عاماً ومباراة دولية واحدة).
وكان أوليسيه الذي تعاقد معه بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف مقابل أكثر من 50 مليون يورو، أحد أهم اكتشافات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
واستفاد لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق من الاعتزال الدولي للهداف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو (57 هدفاً)، إضافة إلى غياب كينجسلي كومان الذي لم يستخدمه ديشامب خلال كأس أوروبا في ألمانيا سوى نادراً، والمنتظر انتقاله إلى الهلال السعودي من بايرن ميونيخ.
وباستدعاء أوليسيه، يكون ديشامب قد أجهز على آمال اتحادات أخرى كان من المحتمل أن تستدعي المهاجم المولود في لندن لأم فرنسية-جزائرية ولأب إنجليزي-نيجيري إلى صفوفها.
وشكّل اختيار كونيه مفاجأة أكبر، لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً والناشط في بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، استفاد هو أيضاً من الغيابات الكثيرة في خط الوسط الفرنسي لإيجاد مكان له في القائمة.
وسيحرم ديشامب من خدمات إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد الإسباني للإصابة في ركبته اليسرى، إضافة إلى أدريان رابيو الذي يبحث عن نادٍ، والذي يعود آخر ظهور له على أرض الملعب إلى التاسع من يوليو الماضي خلال الخسارة في نصف نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا (1-2).
وبالنسبة إلى بقية الأسماء، فإن القائمة التي وضعها ديشامب لم تكن مفاجئة، إذ شهدت استدعاء لاعبين كانوا جميعاً حاضرين في كأس أوروبا، إضافة إلى أوليسيه وكونيه وفوفانا.
في ما يلي التشكيلة كاملة:
لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (وستهام الإنجليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (لنس)
للدفاع: جوناثان كلاوس (نيس)، ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، فرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، وليام صليبا (أرسنال الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)
للوسط: يوسف فوفانا (ميلان الإيطالي)، نجولو كانتي (الاتحاد السعودي)، كواديو مانو كونيه (بوروسيا مونشجلادباخ الألماني)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جيرمان)
للهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ الألماني)، ماركوس تورام (إنتر الإيطالي)

فرنسا
إيطاليا
الدوري الأوروبي
ديديه ديشامب
كيليان مبابي
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
29 أغسطس 2024
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
29 أغسطس 2024
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
اليوم 11:28
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
الرياضة
الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»
اليوم 11:25
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©