كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»



لندن (أ ف ب)



سمّى المدرب المؤقت لمنتخب إنجلترا لكرة القدم لي كارسلي، أربعة لاعبين لم يشاركوا دولياً سابقاً هم نوني مادويكي، مورجان جيبس-وايت، تينو ليفرامنتو وأنجل جوميز، وذلك في تشكيلة «الأسود الثلاثة» الجديدة التي أعلن عنها.

وعُيّن كارسلي بصفة مؤقتة خلفاً لجاريث ساوثجيت الذي قدم استقالته بعد الخسارة في نهائي كأس أوروبا هذا الصيف أمام إسبانيا، لقيادة المنتخب الإنجليزي في مباراتين ضمن دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية إيرلندا وفنلندا الشهر المقبل.

وغاب نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام عن تشكيلة كارسلي إلى جانب كيران تريبييه الذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً.

كما افتقدت التشكيلة لمدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، إضافة إلى لاعبين آخرين شاركوا في كأس أوروبا الأخيرة وهم إيفان توني، آرون رامسدايل، جو جوميز، لويس دانك وآدم وارتون.

في ما يلي التشكيلة كاملة:

لحراسة المرمى: بيكفورد (إيفرتون)، بوب (نيوكاسل) وهندرسون (كريستال بالاس).

للدفاع: جون ستونز، ريكو لويس (مانشستر سيتي)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، مايك جويهي (كريستال بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، ليفي كولويل (تشيلسي)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) وترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).

للوسط: ديكلان رايس (أرسنال)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، كونور جالاجر (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنجل جوميز (ليل الفرنسي)، فيل فودن (مانشستر سيتي)، مورجان جيبس-وايت (نوتنجهام فوريست) وكول بالمر (تشيلسي).

للهجوم: هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، جارود بوين (وستهام)، بوكايو ساكا (أرسنال)، أنتوني جوردون (نيوكاسل)، جاك جريليش (مانشستر سيتي)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس) ونوني مادويكي (تشيلسي).