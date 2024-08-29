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الرياضة

ليفربول يضم كييزا

ليفربول يضم كييزا
29 أغسطس 2024 19:38

 
لندن (أ ف ب)

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تعاقد ليفربول مع المهاجم الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا، قادماً من يوفنتوس، بعد أربعة مواسم قضاها معه، وفقاً لما أعلنه النادي الإنجليزي الخميس، عشية إغلاق «سوق انتقالات صيفي هادئ جداً» لـ«الريدز».
وأشار ليفربول على موقعه الرسمي على الإنترنت إلى «اجتياز المهاجم البالغ 26 عاماً الفحص الطبي بنجاح ووضع اللمسات الأخيرة على شروط عقد طويل الأمد».
وبات الإيطالي ثاني تعاقدات سوق الانتقالات الصيفي للنادي الإنجليزي بعد حارس مرمى منتخب جورجيا الأول جورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الإسباني، والذي سينتقل إلى «أنفيلد» في بداية الموسم المقبل.
وأبدى المدرب الجديد لليفربول، الهولندي أرنه سلوت الذي خلف الألماني يورجن كلوب في مايو الفائت، رضاه بشكل علني عن سياسة الانتقالات، معتبراً أن الاحتفاظ بكوادر الفريق أهم من الاستعانة بلاعبين جدد.
وغادر كييزا إيطاليا للمرة الأولى في مسيرته التي قضاها في فيورنتينا، ثم يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه في أكثر من 130 مباراة في جميع المسابقات منذ صيف 2020.
وتألق المهاجم مع منتخب إيطاليا (51 مباراة) خلال كأس أوروبا في 2021، وصولاً إلى الانتصار في مباراتها النهائية على إنجلترا بركلات الترجيح في ويمبلي، قبل أن تتباطأ مسيرته بسبب إصابات مختلفة.
وسجّل لفريق «السيدة العجوز» تسعة أهداف في 33 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وهو النادي الذي كان يرتبط معه بعقد حتى 2025، بيد أن المدرب الجديد تياجو موتا لم يستدعه منذ بداية الموسم الجديد.
ولم يُعلَن عن قيمة الصفقة، لكن الصحافة الإنجليزية قدّرت أنها قد تصل إلى 12.5 مليون جنيه استرليني، بما في ذلك المكافآت، أي ما يعادل 15 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يوفنتوس
كييزا
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