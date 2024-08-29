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الرياضة

الوصل يكسب دبا الحصن بهدف

الوصل يكسب دبا الحصن بهدف
29 أغسطس 2024 20:16

مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق الوصل فوزاً صعباً على دبا الحصن بهدف، في مستهل «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ورفع «حامل اللقب» رصيده إلى 4 نقاط، فيما تكبد دبا الحصن الخسارة الثانية على التوالي. سجل الهدف الوحيد كايو كانيدو، في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة رائعة من علي صالح.
وسيطر «الإمبراطور» على مجريات اللقاء، في الدقائق الأولى، فيما عاد دبا الحصن بقوة بعد 20 دقيقة، وتألق خالد السناني حارس الوصل، وأنقذ مرماه من أكثر من فرصة للتعادل.
في الشوط الثاني، تألق عادل عبدالله حارس دبا الحصن، ومنع الوصل من مضاعفة النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز «الإمبراطور» بهدف.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
دبا الحصن
كايو كانيدو
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