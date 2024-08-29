أياكس يتعاقد مع فيخهورست



لاهاي (أ ف ب)



تعاقد أياكس أمستردام حامل لقب الدوري الهولندي لكرة القدم 36«مرة قياسية»، مع المهاجم الدولي فاوت فيخهورست قادماً من بيرنلي الإنجليزي بعقد لموسمين، وفقاً لما أعلنه.

مثّل فيخهورست (32 عاماً) مهاجم مانشستر يونايتد السابق، منتخب «الطواحين البرتقالية» في 39 مباراة، سجّل خلالها 12 هدفاً، أبرزها هدف الفوز على بولندا في الدقيقة 83 في المباراة الأولى ضمن كأس أوروبا 2024، والتعادل أمام الأرجنتين في الدقيقة 90+11 بعد هدف تذليل الفارق في الدقيقة 83، ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وعوّل رونالد كومان مدرب هولندا على فيخهورست كـ«بديل سوبر» في العديد من المباريات.

وقال أليكس كروس المدير الفني لأياكس إن المهاجم سيقدّم «تجربة رياضية من الطراز الأول».

وأضاف «إنه مهاجم يسجل أهدافاً بكثرة ويجعل الأمور دائماً صعبة على كل خصم»، وذلك في إشارة إلى طموح أياكس في التعافي من موسم كارثي العام الماضي.

بدوره، قال فيخهورست الذي كشف عن تشجيعه أياكس منذ الصغر إذ كان جدّه مشجعاً كبيراً للنادي، إنه جاء إلى أمستردام عازماً على القتال من أجل مكان في التشكيلة الأساسية.

وتابع في مقابلة نُشرت على الموقع الرسمي «الأمر يعتمد عليَّ لإقناع المدرب والجميع بأنني أستطيع أن أكون المهاجم الأساسي في أياكس، هذا هو الهدف».

ولعب فيخهورست لأندية عدة في جميع أنحاء أوروبا، حيث بدأ مسيرته مع أف سي إمين، هيراكليس وألكمار.

انتقل إلى ألمانيا حيث لعب مع فولفسبورج ومنه إلى إنجلترا ليلعب بقميص بيرنلي.

وخلال فترة وجوده مع نادي شمال إنجلترا، انتقل بالإعارة إلى بشيكتاش التركي ثم مانشستر يونايتد، حيث لعب 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز من دون تسجيل أي هدف.

وقضى أخيرا فترة إعارة جديدة مع هوفنهايم الألماني قبل الانتقال إلى أياكس مقابل مبلغ لم يُكشف عنه.

وعانى أياكس من أحد أسوأ المواسم في تاريخه العام الماضي، حيث تذيّل ترتيب الدوري في مرحلة ما وتعرض لهزائم مهينة أمام غريميه فينورد وأيندهوفن.

وبعد فوز متواضع على هيرينفين بهدف دون رد في اليوم الافتتاحي لهذا العام، أصبح من الواضح أن الفريق لم يتجاوز محنته بعد حيث خسر خارج أرضه أمام بريدا 1-2.