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الرياضة

مبابي يسخر من ميسي في «واقعة اختراق»!

مبابي يسخر من ميسي في «واقعة اختراق»!
29 أغسطس 2024 20:59

باريس (أ ف ب)

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تعرض حساب النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) للاختراق فجر الخميس.
وقرابة الساعة الثالثة فجراً، نشر حساب مهاجم باريس سان جيرمان السابق وريال مدريد حالياً، و الذي يتابعه 14.4 مليون مستخدم، منشورات تم حفظها من قبل العديد من مستخدمي الإنترنت، من ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي، مقابل الإشادة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، كما سخرت من أندية عدة أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وتتعارض هذه المنشورات بشكل واضح مع آراء وتعليقات مبابي الوافد الجديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد.
ولم يرغب المقربون من مهاجم منتخب فرنسا، بالتعليق على الحادث.
وشارك مبابي في 3 مباريات رسمية حتى الآن بقميص النادي الملكي وقاده للفوز بالكأس السوبر الأوروبية بتسجيله أحد هدفي الفوز على أتالانتا الإيطالي 2-0، فيما لم يعرف طريق الشباك في أول مباراتين له بالدوري الإسباني.

فرنسا
ريال مدريد
كيليان مبابي
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الأرجنتين
كريستيانو رونالدو
النصر السعودي
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