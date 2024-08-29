ليفربول وبرشلونة في «مواجهات نارية» مع الريال والبايرن



موناكو (د ب أ)



أجريت بإمارة موناكو قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2024-2025، ويشهد الموسم الجديد في دوري الأبطال إقامته بآلية حديثة، حيث يشارك 36 فريقاً بدلاً من 32 فريقاً، كما كان يجري في النسخ السابقة من المسابقة القارية.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه. وجاءت القرعة التي سحبها النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي جيانلويجي بوفون على النحو التالي:

ريال مدريد الإسباني يلعب على ملعبه مع بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي وسالزبورج النمساوي وشتوتجارت الألماني، ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وليل وبريست الفرنسيين.

مانشستر سيتي الإنجليزي يلعب على ملعبه مع الإنتر الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي وفينورد روتردام الهولندي وسبارتا براغ التشيكي، ويلعب خارج أرضه مع باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

الإنتر الإيطالي يلعب على ملعبه مع لايبزج الألماني وأرسنال الإنجليزي وريد ستار الصربي وموناكو الفرنسي، ويلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي وبايرليفركوزن الألماني ويونج بويز السويسري وسبارتا براغ التشيكي.

بايرن ميونخ الألماني يلعب على ملعبه مع باريس سان جيرمان وبنفيكا البرتغالي ودينامو زغرب الكرواتي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ويلعب خارج ملعبه مع برشلونة الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني وفينورد روتردام وأستون فيلا الإنجليزي. برشلونة الإسباني يلعب على ملعبه مع بايرن ميونيخ وأتالانتا الإيطالي ويونج بويز السويسري وبريست الفرنسي، ويلعب خارج أرضه مع بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي وريد ستار الصربي وموناكو الفرنسي.

ليفربول الإنجليزي يلعب على ملعبه مع ريال مدريد وباير ليفركوزن الألماني وليل الفرنسي وبولونيا الإيطالي، ويلعب خارج ملعبه مع لايبزج الألماني وميلان الإيطالي وأيندهوفن الهولندي وجيرونا الإسباني

باريس سان جيرمان الفرنسي يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأيندهوفن الهولندي وجيرونا الإسباني، ويلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونيخ وأرسنال وسالزبورج وشتوتجارت.

بوروسيا دورتموند يلعب على ملعبه مع برشلونة وشاختار دونيتسك وسيلتيك الأسكتلندي وشتورم جراتس النمساوي، ويلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد وكلوب بروج ودينامو زغرب وبولونيا.

بايرليفركوزن الألماني يلعب على ملعبه مع الإنتر وميلان وسالزبورج وسبارتا براغ، ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول وأتلتيكو مدريد وفينورد وبريست.

أتلتيكو مدريد الإسباني يلعب على ملعبه مع لايبزج وباير ليفركوزن وليل وسلوفان براتيسلافا، ويلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان وبنفيكا وسالزبورج وسبارتا براغ.

لايبزج الألماني يلعب على ملعبه مع ليفربول ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنج لشبونة وأستون فيلا، ويلعب خارج ملعبه مع إنتر وأتلتيكو مدريد وسيلتيك وشتورم جراتس النمساوي.

أتالانتا الإيطالي يلعب على ملعبه مع ريال مدريد وأرسنال وسيلتيك وشتورم جراتس، ويلعب خارج ملعبه مع برشلونة وشاختار دونيتسك ويونج بويز وشتوتجارت.

يوفنتوس الإيطالي يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وبنفيكا وأيندهوفن وشتوتجارت، ويلعب خارج ملعبه مع لايبزج وبروج وليل وأستون فيلا.

أرسنال الإنجليزي يلعب على ملعبه مع باريس سان جيرمان وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وموناكو، ويلعب خارج ملعبه مع إنتر وأتالانتا وسبورتنج لشبونة وجيرونا.

بنفيكا البرتغالي يلعب على ملعبه مع برشلونة وأتلتيكو وفينورد وبولونيا، ويلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونيخ ويوفنتوس وريد ستار وموناكو.

كلوب بروج البلجيكي يلعب على ملعبه مع بوروسيا دورتموند ويوفنتوس وسبورتنج لشبونة وأستون فيلا، ويلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي وميلان وسيلتيك وشتورم جراتس.

شاختار دونيتسك الأوكراني يلعب على ملعبه مع بايرن وأتالانتا ويونج بويز وبريست، ويلعب خارج ملعبه مع دورتموند وأرسنال وأيندهوفن وبولونيا.

ميلان الإيطالي يلعب على ملعبه مع ليفربول وبروج وريد ستار وجيرونا، ويلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد وباير ليفركوزن ودينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا.

فينورد روتردام الهولندي يلعب على ملعبه مع ليفربول وشاختار وسبورتنج لشبونة وجيرونا، ويلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريد ستار وبريست.

سبورتنج لشبونة البرتغالي يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وأرسنال وليل وبولونيا، ويلعب خارج ملعبه مع لايبزج وبروج وأيندهوفن وشتورم جراتس.

أيندهوفن الهولندي يلعب على ملعبه مع ليفربول وشاختار وسبورتنج لشبونة وجيرونا، ويلعب خارج ملعبه مع سان جيرمان ويوفنتوس وريد ستار وبريست.

دينامو زغرب الكرواتي يلعب على ملعبه مع دورتموند وميلان وسيلتيك وموناكو، ويلعب خارج ملعبه مع بايرن وأرسنال وسالزبورج وسلوفان براتيسلافا.

سالزبورج النمساوي يلعب على ملعبه مع سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ودينامو زغرب وبريست، ويلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد وباي ليفركوزن وفينورد وسبارتا براغ.

ليل الفرنسي يلعب على ملعبه مع ريال مدريد ويوفنتوس وفينورد وشتورم جراتس، ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول وأتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة وبولونيا.

ريد ستار الصربي يلعب على ملعبه مع برشلونة وبنفيكا وأيندهوفن وشتوتجارت، ويلعب خارج ملعبه مع إنتر وميلان ويونج بويز وموناكو.

يونج بويز السويسري يلعب على ملعبه مع إنتر وأتالانتا وريد ستار وأستون فيلا، ويلعب خارج ملعبه مع برشلونة وشاختار دونيتسك وسيلتيك وشتوتجارت.

سيلتيك الأسكتلندي يلعب على ملعبه مع لايبزج وبروج ويونج بويز وسلوفان براتيسلافا، ويلعب خارج ملعبه مع دورتموند وأتالانتا ودينامو زغرب وأستون فيلا.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي وميلان ودينامو زغرب وشتوتجارت، ويلعب خارج ملعبه مع بايرن وأتلتيكو مدريد وسيلتيك وجيرونا.

موناكو الفرنسي يلعب على ملعبه مع برشلونة وبنفيكا وريد ستار وأستون فيلا، ويلعب خارج ملعبه مع إنتر وأرسنال ودينامو زغرب وبولونيا.

سبارتا براغ التشيكي يلعب على ملعبه مع الإنتر وأتلتيكو وسالزبورج وبريست، ويلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي وليفركوزن وفينورد وشتوتجارت.

أستون فيلا الإنجليزي يلعب على ملعبه مع بايرن ميونيخ ويوفنتوس وسيلتيك وبولونيا، ويلعب خارج ملعبه مع سالزبورج وبروج ويونج بويز وموناكو.

بولونيا الإيطالي يلعب على ملعبه مع دورتموند وشاختار وليل وموناكو، ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وأستون فيلا.

جيرونا الإسباني يلعب على ملعبه مع ليفربول وارسنال وفينورد وسلوفان براتيسلافا، ويلعب خارج ملعبه مع سان جيرمان وميلان وأيندهوفن وشتورم جراتس.

شتوتجارت الألماني يلعب على ملعبه مع سان جيرمان وأتالانتا ويونج بويز وسلافيا براغ، ويلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد ويوفنتوس وريد ستار وسلوفان براتيسلافا.

شتورم جراتس النمساوي يلعب على ملعبه مع لايبزج وبروج وسبورتنج لشبونة وجيرونا، ويلعب خارج ملعبه مع دورتموند وأتالانتا وليل وبريست.

بريست الفرنسي يلعب على ملعبه مع ريال مدريد وباير ليفركوزن وأيندهوفن وشتورم جراتس، ويلعب خارج ملعبه مع برشلونة وشاختار وسالزبورج وسبارتا براغ.



