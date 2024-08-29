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الرياضة

الشارقة يهزم كلباء بهدف «بالعربي»

الشارقة يهزم كلباء بهدف «بالعربي»
29 أغسطس 2024 22:59

 
علي معالي (الشارقة)

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فاز الشارقة على كلباء بهدف، سجله التونسي فراس بالعربي، في الدقيقة 52، ليرفع «الملك» رصيده إلى 6 نقاط، ويملك «النمور» نقطة واحدة، جاءت المباراة متوسطة المستوى، كانت السيطرة خلالها لمصلحة الشارقة، واستمر غياب مهاجم الفريق الإسباني باكو ألكاسير للإصابة.
وخلال الربع ساعة الأولى من الشوط الأول، مالت نسبة الاستحواذ للشارقة، من دون تهديد لمرمى كلباء، وحاول «النمور» التسديد من خارج المنطقة، عن طريق مهدي قائدي، لكنها جاءت بعيدة، ولعب كل مدرب بطريقة مختلفة، حيث اعتمد كوزمين على 4-2-3-1، في المقابل لعب رازوفيتش بطريقة 4-4-3، ولاحت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 25، بكرة قوية من كايو لوكاس، أنقذها سلطان المنذري حارس «النمور»، وحاول فراس بالعربي هز الشباك بمهارة، ذهبت الكرة بجوار القائم الأيمن.
وفي الشوط الثاني ضغط الشارقة، حتى نجح في ترجمة السيطرة إلى بهدف عن طريق فراس بالعربي، بعد تمريرة جيدة من لوان بيريرا في الدقيقة 52، وألغى الحكم هدفاً بداعي التسلل من كايو، ونجح «الملك» في فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني لتنتهي المباراة لمصلحة الشارقة بهدف.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كلباء
فراس بالعربي
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