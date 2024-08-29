الوحدة يعود لـ«سلة العرب» بعد غياب 23 عاماً

علي معالي (أبوظبي)

وافق الاتحاد العربي لكرة السلة على مشاركة الوحدة في «النسخة 36» التي تقام في ضيافة الاتحاد السكندري المصري في الأول من أكتوبر المقبل، ليعود «العنابي» من جديد للساحة العربية في السلة، بعد غياب 23 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد أكبر مشاركة 20 نادياً.

عبر عبيد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية، عن سعادته بهذه العودة للساحة العربية، بعد انقطاع دام خلال 23 عاماً، قائلاً: «كانت المشاركة الأخيرة في «نسخة 2001»، حيث تم تجميد اللعبة بالنادي في 2003، ثم عادت اللعبة لنشاطها المحلي من جديد بالنادي عام 2013، وليشهد 2024 عودة جديدة لـ«العنابي» في البطولات العربية».

وقال عبيد مفتاح: «موافقة الاتحاد العربي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وهو في نفس الوقت رئيس الاتحاد الإماراتي، جاءت لمعرفة الاتحاد وأعضائه بالتاريخ المميز لفريق الوحدة في لعبة السلة، حيث كان «العنابي» في سنوات سابقة مسيطراً على البطولات المحلية حتى قبل تجميد اللعبة في 2003، وهذه العودة بعد غياب نعتبرها نقطة انطلاق جديدة في مسيرة اللعبة بالنادي، نظراً لوجود مستويات نبحث معها عن استعادة مستقبل اللعبة من خلال أبناء النادي الذين تم تصعيدهم مؤخراً للفريق الأول، والدليل على أن اللعبة في طريقها الصحيح حالياً هو أنه يتواجد 9 لاعبين من أبناء النادي تم تصعيدهم للفريق الأول مع المدرب نضال بكري، وهم: غيث السويدي، سيف الوهابي، خالد الشحي، زعيد المريخي، خليفة بلال، سلطان الدرمكي، هزاع البلوشي، زايد طارق». وقال عبيد مفتاح: «وجدنا الدعم الكامل من مجلس أبوظبي الرياضي، في رحلة العودة للبطولة العربية العريقة التي انطلقت منذ عام 1978، ما يؤكد اهتمام المجلس باللعبة في النادي، وعلينا استثمار هذه البطولة لصقل المواهب، إضافة إلى إيجاد الانسجام الكامل بين لاعبينا المحليين والمحترفين الأجانب استعداداً للموسم الجديد الذي نهدف من خلاله إلى استعادة النادي لمكانته المرموقة في تاريخ اللعبة».