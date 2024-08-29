«الزعيم» و«الفرسان» و«العنابي» تطارد «العلامة الكاملة»

مراد المصري (أبوظبي)

يتطلع العين وشباب الأهلي والوحدة، إلى مواصلة حصد «العلامة الكاملة»، وتحقيق الفوز الثاني، أمام البطائح وعجمان وخورفكان على التوالي، اليوم، في ختام «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ويبحث «الزعيم» عن مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيراً على خورفكان بـ«خماسية» في الجولة الأولى، إلا أنه يدرك أن الرحلة إلى البطائح، لمواجهة «الراقي»، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، لن تكون سهلة، أمام فريق يتميز بـ«الانضباط التكتيكي».

اطمأن الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، على جاهزية أغلب عناصره الأساسية، وفي مقدمتهم «الثنائي» المغربي سفيان رحيمي الذي أعلن النادي عن تجديد عقده حتى عام 2028، والتوجولي لابا كودجو الذي سجل «هاتريك»، في أول ظهور بالدوري هذا الموسم، مع بقية العناصر الأخرى التي قدمت مستوى مقنعاً.

من جانبه، أكد البطائح أنه سيكون منافساً عنيداً مع المدرب الصربي جوران توميتش، والذي كان قريباً من حصد «نقطة»، من ملعب شباب الأهلي، قبل الخسارة في «الرمق الأخير»، مما يعني أنه يسعى لتكرار السيناريو نفسه أمام العين، وهذه المرة برغبة الخروج بنتيجة إيجابية في «نهاية سعيدة».

ويستضيف عجمان منافسه شباب الأهلي، على استاد راشد بن سعيد، في واحدة من المباريات التي تحمل دائماً في جعبتها الكثير من الإثارة والترقب.

ونجح «الفرسان» في انتزاع الفوز ضمن الجولة الأولى على البطائح، في مباراة أثبت فيها أنه يملك «النفس الطويل»، مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، و«الوافد الجديد» المتألق سردار أزمون، فيما كان «البرتقالي» قادراً على الخروج بنقطة التعادل على الأقل أمام الوحدة، إلا أن إهدار المغربي وليد أزارو ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، كلفت الفريق الخسارة.

وفي مواجهة يتوقع أن تكون حافلة بالندية، يستضيف خورفكان منافسه الوحدة على استاد صقر بن محمد القاسمي، وعين كل فريق على الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء. ويحاول خورفكان تجاوز الخسارة القاسية أمام العين في الجولة الأولى، مع إدراك الروماني دانيل إيسايلا، أن انطلاق المواجهات الرسمية يعني بداية السعي لترك بصمته سريعاً مع الفريق، فيما يطمح الوحدة لحصد الفوز الثاني على التوالي، ويدرك «العنابي» أن عليه تقديم أفضل مما ظهر عليه في المباراة الماضية أمام عجمان، في حال أراد الاستمرار في «درب الانتصارات».

«البنفسج» يبحث عن «الثنائية 14»

يطمح العين وشباب الأهلي والوحدة، إلى حصد الفوز الثاني على التوالي، بذكريات الأرقام المتميزة التي حققها «الثلاثي» في انطلاقة مسيرتهم على مدار سنوات «دوري المحترفين».

وتفوق «البنفسج» في أول جولتين، من انطلاق الموسم 13 مرة، ويتطلع للوصول إلى الرقم 14، فيما نجح شباب الأهلي من ذلك في 7 مرات، ويريد ذلك للمرة الثامنة.

من جانبه يسعى الوحدة للفوز في أول جولتين من الموسم، للمرة الأولى منذ موسم 2019-2018.