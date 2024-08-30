أنشيلوتي: «الريال» بطيء!

مدريد (أ ف ب)



أهدر ريال مدريد «حامل اللقب» مزيداً من النقاط، في ظل صيام نجمه الوافد الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن التهديف للمباراة الثالثة توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادله أمام مضيفه لاس بالماس 1-1، في ختام المرحلة الثالثة.

وتأخر ريال بهدف ألبرتو مولييرو، بعد 5 دقائق من صافرة بداية الشوط الأول، قبل أن يتمكن من إدراك التعادل، بفضل ركلة جزاء، نفذها بنجاح البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد لمسة يد على المدافع أليكس سواريز «69».

وظهر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بصورة ضعيفة وافتقدوا للدقة، وسقطوا في فخ التعادل للمرة الثانية في ثلاث مباريات، بعدما كانوا اكتفوا بالتعادل بالنتيجة ذاتها أمام ريال مايوركا افتتاحاً، والفوز على بلد الوليد 3-0 في المرحلة الثانية.

وبات ريال يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 5 نقاط متأخراً بفارق 4 عن الغريم التقليدي برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة، مع 9 نقاط من 3 انتصارات، بفارق نقطتين عن فياريال الثاني.

ومرة جديدة تحرك الوافد الجديد من باريس سان جيرمان المهاجم مبابي كثيراً، ولكن من دون هز الشباك في الدوري، حيث ما زال عليه الانتظار لافتتاح رصيده على وقع الانتقادات من الصحافة الإسبانية بسبب صيامه عن التسجيل.

سجل مبابي باكورة أهدافه بقميص النادي الملكي أمام أتالانتا الإيطالي 2-0، في الفوز بالكأس السوبر الأوروبية.

وشكّل قائد منتخب الزرق خطراً على مرمى لاس بالماس في الدقيقة الرابعة، إلا أنه شاهد افتتاح التسجيل من الفريق المحلي، بعد لعبة جماعية رائعة أنهاها لاعب الوسط مولييرو ابن الـ 20 عاماً بتسديدة بقدمه اليسرى، بعدما تلاعب بالثنائي الفرنسي أوريليان تشواميني والبرازيلي إيدر ميليتاو.

وعاد مبابي لإهدار الفرص في الدقائق 21 و45 و52، بمواجهة الدفاع الصلب لصاحب الأرض و29 و56 أمام تألق الحارس المخضرم الهولندي يسبر سيليسن «35 عاماً» الذي برز أيضاً في صدّ تسديدة غير مباشرة للأوروجوياني فيديريكو فالفيردي «25»، وأخرى بعيدة من المدافع الألماني أنتونيو روديجر «38».

وافتقد الريال لجهود لاعب وسطه الإنجليزي جود بيلينجهام المصاب، في حين لم يتمكن حتى الآن من إيجاد البديل المناسب لعبقري الوسط الألماني توني كروس المعتزل، وغاب التجانس بين صفوفه، وترك مساحات كبيرة في خطوطه لتحركات الفريق المضيف.

قال أنشيلوتي عقب التعادل الثاني لفريقه «نحن نكافح من أجل استعادة صلابة العام الماضي، ويجب ألّا نبحث عن الأعذار».

وتابع «الجدول ضيّق، وعلينا إيجاد الحلول سريعاً، لدينا مباراة الأحد، هذه المباريات الثلاث أظهرت لي الكثير من الأشياء الخاطئة».

وأضاف «نحن نلعب بأسلوب بطيء ولا نتحرك والكرة تصل إلى المهاجمين، عندما يتراجع المنافس، نحن غير قادرين على إيجاد مساحات بين الخطوط، المشكلة واضحة تماماً، الآن علينا أن نجد حلاً».

وتبدل حال ريال مع دخول البرازيلي رودريجو في الشوط الثاني، ونشط خط الهجوم، ونجح في إدراك التعادل، بعد لمسة يد على سواريس وركلة جزاء لفينيسيوس جونيور افتتح بفضلها باكورة أهدافه هذا الموسم.

وحقق جيرونا مفاجأة الموسم الماضي بحلوله ثالثاً، فوزه الأول هذا الموسم على ضيفه أوساسونا 4-0.

وتناوب على تسجيل الرباعية، براين هيل القادم من توتنهام الإنجليزي بالإعارة هدف جيرونا الأوّل في الدقيقة 34، وأضاف الأوكراني فيكتور تسيهانكوف الثاني «53»، وتبعه أبل رويس الوافد من براجا البرتغالي بالثالث «56»، قبل أن يختم البديل الأوروجوياني كريستيان ستواني المهرجان التهديفي «90».

وجاء فوز الفريق الكاتالوني بعد تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 في المرحلة الأولى، وخسارة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 0-3 في الثانية.

ورفع جيرونا رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند أربع نقاط أيضاً في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف.

كان أوساسونا بدأ الموسم بتعادل سلبي مع ضيفه ليجانيس، قبل الفوز على ضيفه الثاني ريال مايوركا بهدف.