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الرياضة

عوار ينقذ الاتحاد في «المشهد 98»

عوار ينقذ الاتحاد في «المشهد 98»
30 أغسطس 2024 09:07

الرياض (أ ف ب)

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قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار الاتحاد إلى الفوز على التعاون 2-1، في ختام المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.
تقدم التعاون عبر الجامبي موسى بارو «59»، لكن كريم بنزيمة أدرك التعادل بهدفه الأوّل هذا الموسم «70»، فيما أضاف عوار الثاني «98 من ركلة جزاء»، وحصل عون السلولي مدافع التعاون على بطاقة حمراء «95».
ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط مشاركاً كل من الاتفاق والهلال والقادسية الصدارة، بينما تجمد رصيد التعاون عند ثلاث نقاط، بعد فوزه على الفيحاء في المرحلة الأولى.
وافتتح بارو التسجيل بتسديدة بعيدة مذهلة «59»، ورد الاتحاد عبر بنزيمة، بعدما تابع عرضية مهند الشنقيطي من الجهة اليمنى «70».
وأشهر الحكم بطاقة حمراء للسلولي لسوء السلوك والاعتراض على قرار إشهار بطاقة صفراء له «90».
واستغل الاتحاد النقص العددي، وحصل على ركلة جزاء سجل منها عوار «98».
واستعاد الشباب توازنه سريعاً، بعد خسارته أمام الاتفاق 0-1، بالفوز على مضيفه الخليج بهدف، سجله البليجكي يانيك كاراسكو «60».
ورفع الشباب رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الخليج عند ثلاث نقاط أيضاً في المركز الحادي عشر.
وحقق الرياض انتصاره الأوّل هذا الموسم بتغلبه على الخلود 3-1، تقدم الرياض بهدف بـ «النيران الصديقة» سجله محمد جحفلي في مرماه «21»، وأضاف إبراهيم بايش الثاني «75» ومحمد العقل الثالث «94»، فيما سجل هدف الخلود الوحيد الإسباني أليكس كولادو «50».
ورفع الرياض رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، بعدما كان استهل مشواره بتعادل مع الوحدة.
في المقابل، بقي الخلود من دون نقاط في المركز السادس عشر بعدما كان خسر أمام الاتحاد بهدف متأخر.

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