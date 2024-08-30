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الرياضة

أوساكا تودع فلاشينج ميدوز بـ «الطاقة المجنونة»

أوساكا تودع فلاشينج ميدوز بـ «الطاقة المجنونة»
30 أغسطس 2024 10:34


نيويورك (د ب أ)
أفسدت التشيكية كارولينا موتشوفا عودة النجمة اليابانية ناومي أوساكا لمنافسات فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعدما أطاحتها من الدور الثاني للمسابقة. لم يكن أول ظهور لأوساكا 26/ عاماً/، المتوجة باللقب مرتين، على ملعب «آرثر آش» لأول مرة منذ عام 2022 جيداً، عقب خسارتها أمام منافستها التشيكية بنتيجة 6/ 3 و7/ 6 (7/ 5). ورغم ذلك، تبدو هذه الخطوات الصغيرة مشجعة لأوساكا في طريق عودتها للعبة البيضاء بعد ولادة طفلها الأول، كما تحدثت اللاعبة اليابانية أيضاً عن معاركها المتعلقة بالصحة العقلية. 
وعلقت موتشوفا، التي خضعت لجراحة في المعصم فبراير الماضي، على فوزها قائلة: «انظروا حولكم، هذا أمر لا يصدق، الأجواء والجماهير، إنها طاقة مجنونة، وأنا أحب ذلك.أنا سعيدة حقاً بأدائي»، وأضافت: «هذا العام، حققت أكبر فوز لي، وهو أنني تمكنت من العودة للعب مرة أخرى، أنا ممتنة حقاً، هذا هو الكرز على الكعكة لوجودي هنا». 
ومن المقرر أن تلتقي موتشوفا، التي بلغت الدور قبل النهائي في نيويورك العام الماضي، مع الروسية أنستازيا بوتابوفا في الدور المقبل، حيث تمتلك فرصة جيدة للتقدم في المسابقة مجدداً. كما تأهلت الدنماركية المخضرمة كارولين فوزنياكي للدور الثالث أيضاً، بتغلبها على المكسيكية ريناتا زرزوا بنتيجة 6/ 3 و6/ 3، فيما صعدت الكازاخية ألينا رايباكينا، عقب انسحاب منافستها الفرنسية جيسيكا بونشيه.
وبلغت الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا الدور الثالث أيضاً، بعدما انتصرت على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، وفازت الأميركية جيسيكا بيجولا على مواطنتها صوفيا كينن، والروسية لودميلا سامسونوفا على التشيكية ماري بوزكوفا. 

 

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