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الرياضة

«مغمور» يقضي على آمال ألكاراز في «فلاشينج ميدوز»

«مغمور» يقضي على آمال ألكاراز في «فلاشينج ميدوز»
30 أغسطس 2024 10:44

نيويورك (أ ف ب)

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حقق الهولندي المغمور بوتيك فان دي زاندشلوب المصنف 74 عالمياً مفاجأة من «العيار الثقيل»، بفوزه الصادم على الإسباني كارلوس الكاراز المصنف ثانياً 6-1 و7-5 و6-4، ضمن الدور الثاني من بطولة فلاشينج ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام في التنس.
وكان ألكاراز بلغ الدور ربع النهائي على الأقل في مشاركاته الثلاث السابقة في نيويورك، وتوج باللقب عام 2022، وخروجه في فلاشينج ميدوز هو الأبكر له، منذ خسارته في الدور الثاني في بطولة ويمبلدون عام 2021.
وقال الفائز «لا أجد الكلمات المناسبة لأعبر عما أشعر به في هذه اللحظات، عشت أمسية رائعة في أول مباراة ليلية لي على ملعب أرثر آش».
واضاف «حاولت المحافظة على هدوئي، عليك أن تحافظ على رباطة جأشك في مواجهة هذا النوع من اللاعبين».
في المقابل، اعتبر ألكاراز بأنه ليس في أفضل حالة ذهنية في الوقت الحالي وقال «كنت ألعب في مواجهة منافسي، وفي مواجهة نفسي من الناحية الذهنية، لم أعرف كيفية إدارة المباراة، لم أتمكن من رفع مستواي طوال المباراة ولم يكن هذا الأمر كافياً لكي أفوز في المباراة».
وقال ألكاراز «لا أعرف ماذا يتعين علي القول الآن، أولاً، أعتقد أنه لاعب رائع، لم يرتكب الكثير من الأخطاء كما كنت أتوقع، لذا كنت مرتبكاً بعض الشيء، لم أجد التعامل مع هذه المعطيات».
 

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