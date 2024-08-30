الجزيرة يرفض المفاجآت أمام «الصاعدين»

مراد المصري (أبوظبي)



أكد المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، أن التعاقدات المقبلة تعزز قوة الفريق للظهور بمستوى أفضل في المرحلة المقبلة، وذلك بعد وصول المهاجم نبيل فقير، الفرنسي من أصول عربية، مع عدد من اللاعبين المقيمين الآخرين الذين يتم الكشف عنهم قريباً.

وجاء حديث المدرب عقب تفوق «فخر أبوظبي»، على العروبة 2-0، ضمن «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليذوق الفريق طعم الفوز للمرة الأولى هذا الموسم، عقب خسارته أمام بني ياس في الجولة الافتتاحية، وأكد الجزيرة في اللقاء، أنه يرفض المفاجآت أمام الفرق الصاعدة من «دوري الدرجة الأولى»، التي لم يخسر أمامها في آخر 14 مباراة، محققاً الفوز للمرة 13 مقابل التعادل في لقاء.

وأوضح عموتة أن وجود فقير أمر يحتاج له الجزيرة، وقال «بعد رحيل كمارا وعلي مبخوت، كنا في حاجة إلى تعويضهما بمهاجمين، وتعاقدنا مع المهاجم راميريز، ونحتاج إلى مهاجم ثانٍ، ونرى في فقير اللاعب القادر على الانسجام بمع المجموعة، بالنظر إلى قدراته الفنية والتكتيكية، ولعب في ليون الفرنسي وريال بيتيس الإسباني، وأثبت أنه لاعب ملتزم يؤدي بمستوى جيد، وسيكون إضافة قوية لمنظومة الجزيرة».

وأشار عموتة إلى أنه سينضم إلى الفريق لاعبون مقيمون لسد بعض الثغرات، وقال «نعاني إصابات وغيابات في الفترة الحالية للاعبين مثل تراوري، وعبدالله رمضان وخلفان مبارك، لذلك فإن الفاعلية لا تكون حاضرة في بعض الأوقات، وأثق أنه مع التمارين والإصرار تكون لنا كلمة، نحتاج إلى الوقت لتعزيز الفريق».

واعترف المدرب بأن فريقه كان بحاجة إلى الفوز، بعد الخسارة في المباراة الماضية، وقال: «الكل يتعذب في الوقت الحالي، بسبب حالة الطقس والرطوبة على اللاعبين، في الفترة المقبلة بعد التوقف لأيام «الفيفا»، نتطلع إلى أن ننقل الفريق لمستويات أفضل».

يذكر أن فقير الذي ظهر بمدرجات استاد محمد بن زايد، لمتابعة مباراة فريقه الجديد، يعتبر أحد اللاعبين الذين تُوجوا بلقب كأس العالم مع فرنسا عام 2018، فيما تُوج مع ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا عام 2022، ونال جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الفرنسي عام 2015، وشملته التشكيلة المثالية لـ«الليجا» موسم 2021-2022.