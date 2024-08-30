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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يصعد منصة التتويج في «فويلتا إسبانيا»

«الإمارات للدراجات» يصعد منصة التتويج في «فويلتا إسبانيا»
30 أغسطس 2024 12:51

 
مدريد (وام)

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حقق مارك سولير سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المركز الثالث في مرحلة فويلتا إسبانيا، وصعد منصة التتويج ضمن الفائزين الأوائل، بعد مطاردة قوية وطويلة خلف الفائز بالمرحلة بابلو كاستريو من فريق «كيرن فارما»، وماكس بول من «دي إس إم فيرمينيتش» صاحب المركز الثاني.
وانطلق سولير من الكيلومتر «صفر»، مع مجموعة قوية، ضمن 9 دراجين، استطاعت أن تحقق فارقاً بلغ 10 دقائق تقريباً عن المجموعة الرئيسة في المرحلة الممتدة من أورينس إلى مانزانيدا الجبلية «137 كم».
وعاد سولير لينطلق مرة أخرى، عندما اقتربت المجموعة من بداية الصعود النهائي، على بُعد 13 كم من خط النهاية، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على موقعه، حيث تجاوزه كاستريو وماكس بول صاحبا المركزين الأول والثاني بفارق ضئيل من الثواني.
وقال سولير: «كنا جميعاً نطمح للفوز، ولكن بابلو كان الأقوى، وكان من الجيد أن أكون في المقدمة ليوم آخر، وأتنافس في المجموعة المتقدمة، لكن نواصل السعي في المراحل المقبلة لتحقيق الفوز».

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
إسبانيا
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