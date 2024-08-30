«الأبيض» يستدعي «3 محترفين» لمباراتي قطر وإيران

معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، القائمة التي تدخل المعسكر، في جزيرة السعديات بأبوظبي، السبت، لبدء المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، والتي تشهد خوض «الأبيض» لمباراتي قطر وإيران 5 و10 سبتمبر المقبل.

واستدعى الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، 30 لاعباً، من بينهم 3 محترفين في دوريات إنجلترا وفرنسا، من فئة مواليد الدولة، وهم عدلي محمد حارس «رديف» ساوثهامبتون الإنجليزي، وماكانزي هانت لاعب فليتوود، بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، إضافة إلى جونيور نيداي مهاجم مونبلييه الفرنسي، بجانب استدعاء كوامي أتون مدافع العين للمرة الأولى في القائمة.

فيما ضمت القائمة خالد عيسى، وخالد توحيد، وعلي خصيف، عدلي محمد، لحراسة المرمى، وللدفاع خالد الهاشمي، ومحمد العطاس، وكوامي، وخليفة الحمادي، وخميس المنصوري، وزايد سلطان، وخالد الظنحاني، وعبد الله إدريس، وعبد الرحمن صالح، ولخط الوسط، علي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وماكانزي هانت، وماجد راشد، وعبد الله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فايز، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله، وعلي صالح، وفهد بدر، وفابيو دي ليما، وفي الهجوم سلطان عادل، وجونيور نيداي، وكايو كانيدو، ومحمد جمعة.

وينتظر انتظام لاعبي المنتخب الذين تم استدعائهم للتجمع، بداية من مساء اليوم، ويخضع الجميع للكشف الطبي قبل انطلاق المعسكر، بعد انتهاء الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويواصل المنتخب تدريباته بحصة تدريبية خفيفة، اليوم، على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، ويستمر في التدريبات اليومية على الملعب نفسه، قبل السفر إلى الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، لمواجهة قطر يوم الخميس، في مستهل مشواره بالتصفيات، على أن يعود إلى الدولة، في اليوم الثاني، لمواصلة التجمع في مدينة العين لمواجهة إيران 10 سبتمبر.

وبالعودة للوجوه الجديدة التي تم استدعاؤهم، فإن بماكانزي هانت «22 عاماً» المولود في دبي، عاد مع والدته إلى إنجلترا، وهو في عمر 6 سنوات، ليلتحق بأكاديمية إيفرتون الإنجليزي، وانقطع فترة للحضور إلى دبي، ثم عاد إلى إيفرتون من جديد، وهو بعمر 13 عاماً، ليتدرج حتى وصل إلى فريقي 18 و21 سنة، قبل أن ينتقل إلى محطته الحالية بنادي فليتوود، بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وتألق هانت مع فريق تحت 18 عاماً في إيفرتون، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي تحت 18 عاماً، قبل عدة سنوات، ووصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، وفاز هانت أيضاً بجائزة هداف الموسم لدوري تحت 18 عاماً، بعد هدفه «المذهل» الذي أطلقه من مسافة بعيدة، وكان وراء فوز إيفرتون بكأس الشباب على حساب ستوك سيتي، وفي يونيو 2019، تلقى لاعب الوسط مكافأة خاصة بتوقيع عقد احترافي لمدة ثلاث سنوات مع إيفرتون.

ووقع عدلي محمد «19 عاماً»، حارس «الرديف» بنادي ساوثهامبتون، وقع أول عقد احترافي له مع فريقه في فبراير الماضي، ويستمر إلى 2027، وانضم عدلي إلى النادي خلال حصوله على منحة دراسية منذ ثلاث سنوات، ولكنه سجل تقدماً ثابتاً في الفئات العمرية، خلال فترة وجوده في النادي، وفي الموسم الماضي، لعب جميع المباريات في منافسات تحت 18 عاماً، وصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، وانتقل إلى فريق تحت 21 عاماً هذا الموسم، وظهر للمرة الأولى هذا الموسم مع «رديف» ساوثهامبتون، كما اكتسب المزيد من الخبرات بعد استدعائه للتدريب مع الفريق الأول.

ويعد جونيور نيداي «19 عاماً» من مواليد الدولة، والتحق بأكاديمية مونبيلية منذ 5 سنوات، حتى تدرج إلى «الرديف» حالياً، ويلعب في مركز رأس الحربة.