زاها يقترب من ليون

أنور إبراهيم (القاهرة)



ذكرت صحيفة ذا أتليتك أن الإيفواري ويلفريد زاها «31عاماً»، الذي يلعب لجالطة سراي التركي حالياً، بعد تجربة طويلة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، على بُعد خطوة من الانضمام إلى أوليمبيك ليون الفرنسي، وقالت إن ناديه التركي وليون الفرنسي يقتربان من توقيع اتفاق انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك، من جانب ليون يُعتبر مفاجأة، في آخر يوم من «الميركاتو الصيفي»، بل في الساعات الأخيرة منه، وإن زاها قد يتجنب بهذه الإعارة إلى فرنسا، التورط في مشاكل ضريبية تفرضها إنجلترا على لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكان زاها تلقى عروضاً أخرى أحدها من ناديه السابق كريستال بالاس، وأيضاً من ليستر سيتي الصاعد هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب».

وشهد زاها بدايات رائعة في الدوري الإنجليزي، وجذب أطماع الأندية الإنجليزية الكبرى، وفي مقدمتها مانشستر يونايتد، ولكن الإيفواري كانت مشاكله كثيرة في الملعب وخارجه.

ويسعى أوليمبيك ليون إلى الاستفادة بزاها في تدعيم هجومه، بعد البداية المتعثرة والمثيرة للقلق في الدوري الفرنسي، حيث خسر الفريق مباراتي الجولتين الأولى والثانية للمسابقة.

وينشط ليون في هذه الساعات الأخيرة من «الميركاتو»، من أجل الحصول على خدمات زاها والانتهاء من توقيع عقد الإعارة.

بدأ وليفريد زاها، المولود في 10 نوفمبر 1992، مسيرته الاحترافية في كريستال بالاس الإنجليزي من 2010، إلى 2013، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد الذي أعاره 3 مرات، الأولى إلى ناديه السابق في 2013، وكارديف سيتي عام 2014، ثم عودة مجدداً إلى ناديه الأول كريستال بالاس موسم 2014-2015، حيث استمر معه حتى 2023، ومنه انتقل في العام نفسه إلى جالطة سراي التركي.

ويحمل زاها الجنسيتين الإنجليزية والإيفوارية، وشارك مع منتخبات الشباب الإنجليزية تحت 19 و21 سنة، ولكنه قرر بعد ذلك في نوفمبر 2016 تمثيل كوت ديفوارمع الفريق الأول اعتباراً من 2017.