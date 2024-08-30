الأهلي يضم أوسيمين



لندن (د ب أ)



توصل نادي الأهلي السعودي لكرة القدم إلى اتفاق، من أجل شراء الإنجليزي إيفان توني والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجمي برينتفورد الإنجليزي ونابولي الإيطالي على الترتيب، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وذكر الموقع الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس»، أن قيمة الصفقة المزدوجة المحتملة قد تصل إلى 3. 107 مليون جنيه إسترليني، حيث أشار إلى أن الأهلي وافق على دفع 40 مليون إسترليني لبرينتفورد من أجل الحصول على خدمات توني.

كما أفاد المصدر ذاته بأن الفريق السعودي أصبح مستعداً لدفع

3. 67 مليون إسترليني لضم أوسيمين، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي العام الماضي.

أضافت سكاي سبورتس أنه من المقرر أن يخضع اللاعبان، اللذان كانا هدفاً لفريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لإجراء الفحوص الطبية الروتينية.

واتخذ تشيلسي خطوة لضم توني في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما كان يتتبع أوسيمين طوال الصيف.