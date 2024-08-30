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الرياضة

رامسدايل ينتقل إلى ساوثهامبتون

رامسدايل ينتقل إلى ساوثهامبتون
30 أغسطس 2024 17:26

 
لندن (أ ف ب)

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انتقل الحارس الدولي آرون رامسدايل من أرسنال إلى ساوثهامبتون العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة الأخير في سوق الانتقالات الصيفي.
وخسر رامسدايل «26 عاماً» المركز الأساسي في حراسة مرمى أرسنال لمصلحة الإسباني دافيد رايا الموسم الماضي، فلم يلعب سوى ست مباريات في الدوري منذ وصول حارس «لا روخا» في 2023.
وكان ارتبط اسم حارس «الأسود الثلاثة» بولفرهامبتون، لكن الصفقة لم تنجح.
قال رامسدايل، بعد إتمام انتقاله إلى ساوثمبتون، مقابل 32 مليون دولار وفقاً للتقارير «أنا سعيد للغاية، الشكل الذي يريد المدرب (الأسكتلندي راسل مارتن) أن يعتمده في اللعب والطريقة التي كان يتحدث فيها عندما قابلته كانت مليئة بالحماس».
وأضاف «لم ألتقِ به من قبل، لكنه جعلني أشعر وكأنني أطول بثمانية أقدام، وهذا بالضبط ما تريده».
وانضم رامسدايل إلى أرسنال من شيفيلد يونايتد في عام 2021 وشارك في 89 مباراة في جميع المسابقات.
وانضم رامسدايل إلى أرسنال من شيفيلد يونايتد في عام 2021 وشارك في 89 مباراة في جميع المسابقات.
اختير ضمن فريق الموسم في الدوري لموسم 2022-2023 من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، لكنه وجد نفسه على مقاعد الاحتياط، بعد قدوم رايا مع سعي المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتحسين الفريق الذي أنهى الموسم وصيفاً لبطل الدوري مانشستر سيتي للموسم الثاني توالياً.
وقدّم أرتيتا التحية لرامسدايل على مساهمته خلال السنوات الثلاث التي قضاها في ملعب الإمارات.
قال «لقد كان آرون محترفاً على أعلى مستوى، منذ انضمامه في عام 2021، وقدم العديد من المساهمات خلال فترة وجوده معنا».
وتابع «نحن نشكر آرون على كل ما قدمه لأرسنال، ونتمنى له ولعائلته أفضل صحة ونجاح وسعادة، في فرصته الجديدة مع ساوثهامبتون».
وخاض ساوثهامبتون مباراتين في الدوري، خسر الأولى أمام نيوكاسل يونايتد 0-1، والثانية أمام نوتنجهام فوريست بالنتيجة عينها، وسيلعب مع برنتفورد السبت في المرحلة الثالثة.

 

الدوري الإنجليزي
أرسنال
آرون رامسدايل
ساوثهامبتون
مانشستر سيتي
أرتيتا
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