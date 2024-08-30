اليونايتد يواجه مورينيو في «يوروبا ليج»!



موناكو (أ ف ب)



أوقعت قرعة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم بنظامها الجديد التي سُحبت في موناكو، مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل المسابقة في 2016-2017، بمواجهة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقود فنرباختشه التركي، فيما سيلعب روما الإيطالي وصيف النسخة قبل الماضية مع توتنهام الإنجليزي وفرانكفورت الألماني.

ويستكمل اليونايتد المصنّف في المستوى الأوّل، الذي أنقذ موسمه الماضي بالتتويج بكأس إنجلترا، مواجهاته مع بورتو البرتغالي، رينجرز الأسكتلندي، باوك اليوناني، بودو جليمت النرويجي، فيكتوريا بلزن التشيكي، تويتني الهولندي وستيوا بوخارست الروماني.

وكان اليونايتد توّج باللقب للمرة الوحيدة في تاريخه، بقيادة مورينيو تحديداً، على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

وتضم النسخة الجديدة من «يوروبا ليج» 36 نادياً، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم وضع جميع الفرق في دوري واحد بدلاً من تقسيمها إلى مجموعات كما جرت العادة.

وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق، كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة من ذهاب وإياب، على أن تُكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة.

أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في «يوروبا ليج» من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

وسيلعب روما المصنّف في المستوى الأوّل، مع كل من براغا البرتغالي، ألكمار الهولندي، دينامو كييف الأوكراني، سان جيلواز البلجيكي، أتلتيك بلباو الإسباني وإلفسبورج السويدي، إلى جانب توتنهام وفرانفكورت.

ومن أندية المستوى الأول أيضاً، يواجه بورتو البرتغالي بطل المسابقة مرتين، مانشستر يونايتد، لاتسيو الإيطالي، أولمبياكوس اليوناني، ماكابي تل أبيب الإسرائيلي، ميتلاند الدنماركي، هوفنهايم الألماني وأندرلخت البلجيكي.

بدوره، يلعب رينجرز مع توتنهام، يونايتد، ليون الفرنسي، أولمبياكوس، سان جيلواز، مالمو السويدي، ستيوا بوخارست ونيس الفرنسي.

أما فرانكفورت البطل مرتين يواجه سلافيا براغ، روما، فيرينتسفاروشي المجري، ليون، فيكتوريا بلزن، ميتلاند، آر أف سي اللاتفي وبشكتاش التركي.

كما يلعب لاتسيو مع بورتو، أياكس، ريال سوسيداد الإسباني، براغا، لودوجوريتس المجري، دينامو كييف، نيس وتوينتي الهولندي.

من جانبه، يواجه توتنهام كلا من روما، رينجرز، ألكمار، فيرينتسفاروشي، قره باج الأذربيجاني، إلفسبورج وهوفنهايم.

ويواجه أياكس أندية لاتسيو، سلافيا براغ، ماكابي تل أبيب، ريال سوسيداد، جالطة سراي التركي، قره باج الأذربيجاني، بشكتاش التركي وأر في سي اللاتفي.

أخيرا، يلتقي سلافيا براغ مع أندية اياكس، فرانفكورت، فنرباخشه، باوك، مالمو، لودوجورتس، أندرلخت وأتلتيك بلباو.

وأشار الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا» إلى أن مواعيد المباريات سيتم الكشف عنها السبت، حيث ستُلعب المجموعة الأولى من المباريات في 25 و26 سبتمبر، أي بعد أسبوع من المباريات الافتتاحية في دوري الأبطال.

وتحتضن بلباو الإسبانية، المباراة النهائية في 21 مايو 2025، بعدما كانت دبلن الأيرلندية استضافت نهائي الموسم الماضي، حيث توّج أتالانتا الإيطالي باللقب على حساب باير ليفركوزن الألماني.